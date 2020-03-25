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Происшествия

В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами: момент попал на видео

23:03 25 марта 2020 190
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Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Страшное ДТП случилось 25 марта в Житомире. Разогнавшаяся бетономешалка, перестраиваясь в другой ряд, потеряла управляемость и опрокинулась, зацепив проезжавший троллейбус. Пострадали двое: водитель троллейбуса и пассажир — семилетний мальчик.

В патрульной полиции Житомира считают, что к ДТП привело лихачество на дороге, устроенное водителем бетономешалки. Статистика автопроисшествий пополнилась из-за несоблюдения безопасной скорости. Момент аварии зафиксирован на видео.

Пострадавший ребенок сейчас лежит в детской больнице Житомира. Водителю троллейбуса госпитализация не понадобилась — обошлось первой помощью на месте аварии.

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Водитель бетономешалки травм вследствие ДТП не получил.

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До ликвидации последствий аварии движение по трассе пришлось организовать в объезд, поскольку на дорогу вылился раствор из бетономешалки.

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Напомним, в Украине на аварийно опасных участках дорогах установлены системы автофиксации. «ФАКТЫ» выяснили, где расположены камеры.

Фото Патрульна поліція Житомирської області/Facebook, zhzh.info

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