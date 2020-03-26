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Происшествия

Под Киевом авто с пьяным водителем влетело в отбойник и перевернулось: есть жертвы (фото)

9:38 26 марта 2020 153
ДТП под Киевом
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Очередное смертельное ДТП произошло в ночь на четверг, 26 марта, под Киевом, где за пару часов до этого фура протаранила два автобуса на Одесской трассе. На этот раз возле разворота на Калиновку разбился легковой автомобиль. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

Предварительно установлено, что автомобиль КИА с пассажиром двигался от Глевахи в сторону Белой Церкви. Водитель «промахнулся», машина взяла левее и очутилась на полосе между двумя стальными лентами дорожного ограждения, продолжая при этом двигаться. Ошибку можно было исправить, но водитель не смог. Помешало, видимо, спиртное (свыше двух промилле).

Повредив ограждение, машина перевернулась, пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель не пострадал, и в помощи медиков не нуждался, но вел себя неадекватно, матерился. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП на Позняках в Киеве, которое лишь чудом обошлось без жертв. А 23 марта в районе станции метро «Левобережная» в Киеве из-за потерявшего сознание водителя были разбиты шесть автомобилей, человек погиб.


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