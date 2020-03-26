Спорт

Колумбийский художник Маурисио Бенитес, более известный как Мистер Блинг, с 2010 года создает портреты футбольных знаменитостей, сделанные из кристаллов Сваровски, сообщает The Sun.

Всемирное признание мастер получил в 2013 году после создания картины, которую он подарил легенде «Барселоны» Лионелю Месси.

С тех пор звезды футбола постоянно заказывают себе работы Мистера Блинга. Среди его клиентов — Криштиану Роналду и Неймар, Дэвид Бекхэм и Поль Погба, Роналдиньо и Диего Марадона.

«В 2013 году Месси приехал к нам в Медельин для участия в благотворительном матче. Я восхищаюсь его игрой и решил сделать Лионелю подарок. На создание картины ушло около 150 тысяч кристаллов Сваровски и 30 дней работы. Месси ни цента не заплатил за мою работу, но когда история просочилась в интернет, появилось сообщение, что она стоила 50 миллионов долларов», — цитирует Маурисио Бенитеса The Sun.

Художник с Лионелем Месси

Кстати, Криштиану Роналду стал постоянным клиентом художника, заказав уже три его работы.

«В 2018 году звезда „Ювентуса“ после общения с колумбийским одноклубником Хуаном Куадрадо лично связался со мной по WhatsApp. Я был потрясен! Роналду сказал, что хочет заказать семейный портрет. Он прислал мне исходное изображение и попросил кое-что изменить. Насколько мне известно, работа висит в доме матери футболиста. Потом был создан еще один портрет португальца. И наконец, я перенес на полотно чудо-гол португальца ударом в падении через себя в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2017/2018. Это произведение высотой почти 2,5 метра, на нем около 250 000 кристаллов», — рассказал художник.

По словам колумбийца, в среднем футболисты платят за картину 100−150 тысяч долларов в зависимости от сложности работы. И, конечно же, дарят художнику свои футболки с автографом.

Диего Марадона демонстрирует свой кристаллизованный мяч чемпионата мира 1986 года

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский болельщик собрал шикарную коллекцию игровых футболок Андрея Шевченко.

Фото Instagram



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter