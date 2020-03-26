26 марта 2020

Еще совсем недавно нам казалось, что хуже не бывает. И быть не может. И мы были близки к истине. Ведь разве может быть хуже в стране, в которой шестой год идет война, забравшая десятки тысяч людей и сделавшая вынужденными скитальцами миллионы семей? Разве может быть хуже там, где некогда развитая экономика оказалась практически разваленной, где финансовые кризисы чередуются с политическими, а вера людей в то, что когда-нибудь это закончится, всякий раз подвергается очередным разочарованием в лидерах и заблуждением в поисках истины.

Но, глядя на то, что происходит сейчас, начинаешь понимать, насколько же мы были наивными, полагая, что хуже быть не может. Может. К сожалению, может. И мы с удивлением убеждаемся в этом каждый день, еще в полной мере даже не сознавая, насколько может быть хуже. Не паникую и не впадаю в отчаяние. Говорю об этом ровным голосом, констатируя очевидное и предполагая, что мы находимся только в начальной фазе исторического этапа, способного всю нашу жизнь сперва подвергнуть полному обнулению (для некоторых — в буквальном смысле слова) для того, чтобы потом дать новый шанс тем, кто готов бороться — за себя, за свою семью, за свою страну.

Нам еще предстоит пережить худшее. Не стану перечислять те беды и проблемы, нас ожидающие, для того, чтобы, не дай Бог, не ввергать в отчаяние тех, кому уже сейчас трудно даже представить такое будущее. Да и сам упоминаю об этом не для того, чтобы на душе стало еще горше. Отнюдь. Говорю это, наоборот, дабы подчеркнуть, что за горем последует радость. За разрухой и отчаянием последует новый шанс, которым нельзя будет пренебречь, ибо для некоторых этот шанс может быть последним…

Мне в этой жизни не раз доводилось начинать сначала. И не два раза. И следствием нового успеха странным образом оказывалось предшествовавшее ему испытание, которое поначалу казалось абсолютно непреодолимым, немыслимым, невозможным, окончательным. Как это ни странно может звучать в ситуации, когда нас беспомощными песчинками подхватывает ураган вселенского масштаба, смею утверждать, что многое и сейчас, и особенно потом будет зависеть от нас самих. От того, как мы настроимся и сумеем начать новую жизнь практически с нуля.

Царь Соломон в беседе с людьми, спросившими его «Почему несчастья преследуют нас?», сказал: «Что сеяли, то и собираете. Несчастья — это ваш выбор. Бедность — творение человеческое. А горечь — это плод невежества. Обвиняя, теряете силу, а вожделея, рассеиваете счастье. Проснитесь, ибо нищий тот, кто не осознает себя… Не превращайте жизнь в прозябание. И да не будет богатство вашим проклятием»…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.