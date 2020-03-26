Российский ракетный катер вторгся в морскую зону Украины: преступление попало на видео

Украина

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины зафиксировала незаконную деятельность Российской Федерации в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Об этом сообщили в Морской охране, тактическая группа кораблей которой при поддержке пограничной авиации обследовала, в частности, районы газоконденсатных месторождений. Днем ранее российский военный самолет упал в Черное море вблизи Феодосии.

В Одесском месторождении выявлена и распознана самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Украина», переименованная оккупационными властями аннексированного Крыма в «Крым-1», и СПБУ «Таврида». На обеих — признаки продолжения промышленной деятельности, а также подняты флаги РФ.

«По мере приближения к месторождению на 5 морских миль наблюдательная вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер Черноморского флота РФ, который патрулировал рядом», — сообщили в Морской охране.

На запрос отечественного корабля о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации. Также с корабля страны-агрессора поступило сообщение об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

В Морской охране продолжают фиксацию и сбор информации по незаконной экономической деятельности РФ в морской экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава РФ.

Отмечается, что материалы, собранные Морской охраной Госпогранслужбы в период с 2014 года, уже приложены к доказательной базе дела для рассмотрения третейским судом в Гааге. Ранее суд признал, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий.

Ранее «ФАКТЫ» писали о бурильщиках-грабителях: оккупанты продолжают нагло воровать газ в украинских территориальных водах.

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