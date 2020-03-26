«Меня изнасиловали в 15 лет»: шокирующие признания участницы «Від пацанки до панянки» (фото)

Шоу-бизнес

Одиннадцать девушек стали героинями четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Истории каждой из них шокируют. Многим пришлось пережить физическое и сексуальное насилие, пагубную зависимость. Не стала исключением и 21-летняя Алина Шевченко из Вышгорода. Впервые алкоголь «пацанка» попробовала в раннем детстве — в ее семье выпивать считалось обычным делом. Именно родителей Алина обвиняет и в своей зависимости, они били и угнетали ее. — Иногда я думаю, что лучше бы выросла в детдоме или была сиротой, — говорит «пацанка». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алина Шевченко поделилась шокирующей правдой о своем детстве, призналась в зависимости от алкоголя и рассказала об изнасиловании.

«Даже в день, когда должна была ехать на проект, была нетрезвой»

— Алина, вы с первых эфиров не скрывали свои проблемы с алкоголем…

— Да тут и нечего было скрывать. Эта зависимость возникла из-за проблем с моими родителями. Нас в семье пятеро детей, я старшая дочь. Помню, при любой возможности родители били и оскорбляли меня. Для них нормальным было постоянно обзывать меня «тупой». Могли даже наказать за то, что я плохо ухаживала за младшими. Хотя не я за них должна была отвечать, а они. В общем, родители всегда были ко мне равнодушны, не помню от них слов любви, поддержки, понимания. Знаете, иногда я думала, что лучше бы выросла в приюте! Понятно, что от таких мыслей мне надо было как-то избавиться, забыться…

— И появился алкоголь?

— Это оказался самый легкий путь. В детстве родители на каникулы отправляли меня в лагерь. Там я впервые и выпила. Помню, мы покупали бутылку шампанского или вина и запросто могли распить ее на пять человек. Причем каждый раз эта доза становилась все больше, хотелось еще и еще. За алкоголем пришли и сигареты. Я начала курить лет в двенадцать. Но, знаете, для моей семьи это вообще не были вредные привычки — родители и сами курили и выпивали. Правда, папа закодировался, но я все равно считала его алкоголиком.

Алина Шевченко

— Когда вы попали на проект, зависимость от алкоголя еще была?

— Увы. Я вообще пришла на проект назло моему парню. К тому времени мы с ним жили в гражданском браке больше четырех лет. В общем, как-то крупно поссорились, я напилась и назло ему заполнила анкету на «Пацанки». Просто он был все время категорически против моего участия в телепроекте — считал, что я там опозорюсь. Вот мне и захотелось сделать ему неприятно. Кстати, сейчас даже не вспомню, что именно писала в анкете: в тот момент была сильно пьяная.

— Значит, попали на реалити просто назло?!

— На самом деле я давно хотела стать участницей «Від пацанки до панянки». Полагала, что проект поможет мне найти себя. Ведь в 21 год я так и не могла понять, чем хочу заниматься, кем мечтаю стать. К тому же думала, что, если буду далеко от алкоголя, наконец-то избавлюсь от этой зависимости. Просто дальше так жить уже не могла! Даже в день, когда должна была ехать на проект, была нетрезвой. В сердцах толкнула своего парня на дверь, и он сильно порезал руку о стеклянные вставки. Но, представьте, я этого всего не помню! Это мне уже потом рассказали. Понимаете теперь, почему я хотела покончить с алкоголем?

— Вам это удалось?

— По крайней мере я взялась за ум. Сейчас осваиваю технику массажа. Думаю, у меня все получится.

«Знаю, что ради своего ребенка буду готова на все — не хочу, чтобы у него было такое же детство, как у меня»

— Какие испытания в «Школе леди» стали для вас самыми трудными?

— Сложнее всего мне давалось общение с психологом Наталией Борисовой. Она настолько умела задеть за живое, что я рассказала ей даже об изнасиловании. Тяжело было вспоминать, но я это сделала. Это случилось, когда мне было 15 лет. Я тогда училась в лицее и жила в общежитии. Однажды нам привезли просроченные энергетики, и мы все ими напились. Я пошла в свою комнату спать, а за мной увязался парень — мы встречались с ним меньше месяца. Он начал приставать ко мне, а потом просто взял меня силой. До сих пор не могу это забыть! Мне было неприятно и обидно. Он потом ходил и всем в лицее об этом рассказывал.

— На проекте вам дали прозвище Две Звезды. Почему?

— Из-за моих татуировок на груди. Я сделала их, когда была пьяна, и мне было все равно, что набивать. Это две воровские звезды — такие бьют в тюрьмах. Я никогда не сидела, хотя в моем прошлом были и кражи.

— Вы покинула реалити на шестой неделе. Обидно, что не дошли до финала?

— Конечно! Я считаю несправедливым, что меня выгнали так рано. Ведь понятно, что за такой короткий период я не могла кардинально измениться. Когда преподаватели спросили у меня, почему я должна остаться, очень растерялась и не смогла себя защитить. Вот они и указали мне на дверь. До сих пор помню, насколько мне было обидно. Хотела как можно скорее уехать домой. Побежала наверх собирать вещи, чтобы быстро сбежать из дома. Но потом пришли девушки, и я расплакалась…

— Кстати, разорвали отношения с вашим парнем из-за того, что таки пошли на «Від пацанки до панянки»?

— Нет! Мы с ним до сих пор живем вместе и даже планируем завести детей. Я люблю и хочу детей. Знаю, что ради своего ребенка буду готова на все — не хочу, чтобы у него было такое же детство, как у меня. И уж точно не стану издеваться над ним, как это делали мои родители.

Ранее другая участница проекта, Вика Кошутина, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о своем детстве, зависимости от наркотиков, драках на проекте и желании покончить жизнь самоубийством.

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