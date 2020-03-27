Украина

ДОН КИХОТ И МЕЛЬНИЦА Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1986

Скульптор: Salvador Furió

Размер: 54×27 cm



В большинстве справочников и энциклопедических словарей датой рождения замечательного писателя-сатирика Аркадия Аверченко называют 27 марта 1881 года. Но в 2001 году в Севастополе, где он, собственно говоря, и родился, была опубликована статья местной исследовательницы Светланы Шевченко, которой удалось в архивах Петро-Павловской церкви найти в ''Книге записи актов гражданского состояния'' указание правильной даты рождения писателя — 15 (27) марта 1880 года. То есть сегодня ему исполнилось бы ровно 140 лет.

Писателем Аверченко стал не сразу. Поначалу ему 15-летним парнишкой довелось какое-то время поработать на одной из донецких шахт. Затем несколько лет Аркадий служил мелким чиновником в Харькове. И уж гораздо позже, неожиданно для всех проявив недюжинный сочинительский талант, он стал писать блестящие рассказы и фельетоны, а затем даже издавать собственные сатирические журналы ''Щит'' и ''Меч''. Просуществовали они, следует признать, не очень долго и вскоре были запрещены царской цензурой.

Но издательский опыт молодого писателя не пропал даром. И, начав в Санкт-Петербурге в 1908 году реанимировать пришедший в упадок журнал ''Стрекоза'', Аверченко 1-го апреля (!) переходит к изданию нового юмористического еженедельника ''Сатирикон'', которому суждено стать одним из самых популярных изданий в царской России. Ещё бы! Ведь в ''Сатириконе'' печатались произведения таких замечательных авторов, как Саша Чёрный, Леонид Андреев, Самуил Маршак, Алексей Толстой и многих других. В это трудно поверить, но прозой Аркадия Аверченко, публиковавшейся сначала в ''Сатириконе'', а затем и в ''Новом Сатириконе'', зачитывалась и вся семья императора Николая II, и предводитель большевиков Владимир Ленин, называвший Аверченко ''озлобленным почти до умопомрачения белогвардейцем'', но при этом признававший его рассказы ''высокоталантливыми''.

Так и не принявшего Октябрьскую революцию писателя жизнь крепко помотала. Бежав из революционного Петербурга в Москву, а затем в Киев, он не задержался там надолго и на несколько лет осел в родном Севастополе, продолжая писать рассказы и выступая с концертами. В октябре 1920 года с одним из последних врангелевских транспортов он переезжает в Стамбул, создаёт там эстрадный театр ''Перелётные птицы'' и отправляется в гастрольные поездки по Европе.

Аверченко был успешен и в изгнании. Поселившись в Праге, он много пишет, соответственно, много зарабатывает и живёт вполне обеспеченной жизнью. Но мало кому было известно, какой ценой это всё даётся человеку, ещё в юности в результате несчастного случая практически полностью потерявшего зрение в левом глазу, да и правым глазом он видел неважно… Аверченко писал: ''Не смотрите на мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий! Используйте его получше и умирайте попозже''. Сам он так и не смог выполнить своего наставления в полной мере. До 45-летия писатель не дожил всего каких-то две недели.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

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