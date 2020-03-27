Происшествия

В Одессе ночью произошел крупный пожар в многоэтажке: фото с места событий

В ночь на пятницу, 27 марта, в Киевском районе Одессы горел многоэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре в шестиэтажке по улице Люстдорфская дорога, 140/1, поступило в службу спасения «101» в три часа ночи. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. К моменту прибытия на место вызова спасателей здание уже успели самостоятельно покинуть 50 человек.

В связи с реальной угрозой распространения пламени номер вызова был повышен до «Пожар РАНГ № 2». В 07: 00 пожар на площади 400 квадратных метров локализовали, а ликвидировали примерно в 09:40, то есть более шести часов спустя с момента возгорания.

Как отметили в региональном главке ГСЧС, сложность тушения заключалась в архитектурных особенностях жилого комплекса, отсутствии соответствующих подъездных путей к месту ЧП для возможности маневрирования спецтехники и пр.

По предварительным данным, во время тушения огня в этом доме, расположенном в микрорайоне Вузовский, пострадали двое спасателей, 1983-го и 1993 года рождения. Пострадавшие с травмой грудной клетки, живота и тепловым ударом госпитализированы в состоянии средней тяжести.

От ГСЧС для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта произошел масштабный пожар в историческом центре Одессы: горел трехэтажном дом по улице Греческой, 20, который является памятником архитектуры.

А в конце февраля в курортной зоне Одессы, на черноморском побережье, горели дома для отдыха.

Кроме того, ранее в Одессе масштабный пожар уничтожил склады с сигаретами и спиртом.

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