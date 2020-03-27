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Травят ртутью: звезда «Бриллиантовой руки» пожаловалась на родственников
Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная пожаловалась на то, что ее родственники хотят завладеть квартирой и пытаются ее отравить.
Особенно, по словам Светличной, старается внучка Мария Ивашова. «Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира.
Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и заметили ртуть, то я бы умерла", — цитирует Teleprogramma.pro 79-летнюю актрису
Светличная говорит, что одной из квартир внучка уже завладела. Так, после смерти сына Олега актриса сдавала квартиру, где он жил, студентке и путешествовала на деньги, полученные от квартирантки. Но родственники заставили отдать им квартиру.
Отметим, что ранее Светлана Светличная заявила о домогательствах со стороны Леонида Гайдая во время съемок комедии «Бриллиантовая рука». Вдова режиссера известная актриса Нина Гребешкова, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о своей семейной жизни, никак не отреагировала на это обвинение.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.