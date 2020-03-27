«Попав на проект, была в шоке!»: признания самой откровенной участницы «Холостяка-10» (фото)

Шоу-бизнес

В пятницу, 27 марта, на канале СТБ состоится четвертый выпуск десятого сезона романтического реалити «Холостяк». Десять участниц вместе с главным героем Максом Михайлюком отправятся в Таиланд, чтобы проверить свои чувства. Одна из них — 23-летняя художница из Днепра Анна.



Девушка запомнилась Максу еще на Первой вечеринке своим творческим подарком — картиной, на которой изобразила главного героя. А их романтическое свидание едва не закончилось страстным поцелуем. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна призналась, зачем пришла на проект, что ей больше всего нравится в Максе и на какой части тела сделана ее самая смелая татуировка.

«Завидую своим родителям: они общались только при встрече, ждали звонка на домашний телефон, бегали друг к другу в гости»

— Аня, что заставило вас принять участие в проекте «Холостяк»?

— Мне просто захотелось знакомства вслепую. В наше время мы знакомимся очень быстро и так же быстро узнаем все о человеке — мониторим соцсети, изучаем общий круг знакомых, создавая некие штампы и общую картинку, так и не добравшись до глубины самого спутника. А мне захотелось познакомиться и построить отношения с человеком, о котором я ничего не знаю и не могу знать, — есть он и я. Без всех наших социальных достижений. Завидую своим родителям: они общались только при встрече, ждали звонка на домашний телефон, бегали друг к другу в гости, провожали прямо до подъезда. Мне хочется такого же, настоящего.

— Вы смотрели предыдущие сезоны реалити?

— Нет, иногда смотрела первый выпуск очередного сезона, чтобы узнать, кто Холостяк и какие участницы. И, кажется, это мой минус. Потому что, попав на проект, я была шокирована, что девочки, промониторив все сезоны, знают все вдоль и поперек! Какие лучше стратегии применять, кто как получает на свиданиях розу, как вытащить Холостяка на свидание, какой вариант встречи придумать. Я же никак не готовилась, ничего не планировала, стратегии и тактики не разрабатывала.

— И тем не менее на вашем первом индивидуальном свидании с Максом сложилось впечатление, что вы понимаете друг друга с полуслова.

— Мы действительно с Максом на одной волне, и общение с ним — в удовольствие. Для меня важное качество в мужчине — это чувство юмора, и не просто уметь хорошо шутить, но и понимать шутки другого. С этим у нас проблем не было, и у меня как камень с души упал (улыбается. - Авт.). Мне понравилось, что Макс на нашем свидании был очень старателен, даже будучи далеким от творчества. Мне было приятно болтать с ним на душевные темы. Просто почувствовала, что рядом настоящий мужчина.

Макс и Аня

— Вы влюбились?

— Знаете, я была очень рада сходить на индивидуальное свидание и раскрыть Макса для себя. У меня отпали все сомнения и появилось четкое понимание, что с этим мужчиной можно строить отношения и потенциально я могу в него влюбиться.

Макс мне понравился с первой встречи. Он постоянно улыбался, от него шла очень светлая энергия, такие люди притягивают. Макс умеет правильно поддержать в трудную минуту, добрый, уверенный в себе, честный и решительный.

— Просто идеальный образ!

— Для меня в отношениях с мужчиной важны честность, доверие, взаимопонимание и надежность. Когда с человеком так же хорошо, как и наедине с собой.

«Самый сумасшедший поступок — это моя татуировка в самом скрытом месте»

— На Первой вечеринке вы подарили Холостяку картину, которую для него нарисовали…

— Для меня подарить собственную картину — многое значит. Никому не дарю свои работы, предпочитая их продавать. На картине — образ мужчины в ярких красках. Образ, потому что я не знала, кто будет Холостяком, и даже не могла представить. Яркие краски символизируют эмоции, которые я ожидала получить от нашей встречи. И, признаюсь, их ощутила.

— В «Инстаграме» у вас более 60 тысяч подписчиков! Откуда такая огромная аудитория?

— Все мои подписчики были со мной до «Холостяка». Я зарегистрирована в «Инстаграме» с 2013 года, и с каждым годом моя аудитория расширялась. Я человек активный. У меня много знакомых, большой круг общения, за счет этого люди подписывались и рекомендовали мой профиль своим друзьям. У меня достаточно позитивный и вдохновляющий контент. Люблю делиться своими мыслями, красивыми фотографиями и полезными лайфхаками. Получаю огромный фидбек от людей и рада, что «Инстаграм» приносит мне еще и заработок. На самом деле моей самой большой проблемой за время участия в проекте было оставить свои соцсети — почти олимпийский стадион подписчиков — на три месяца.

— Вы одна из самых открытых участниц. Без стеснения рассказали об опыте секса втроем и болезненных отношениях. Не боитесь осуждения и критики?

— Осуждение и критика будут всегда, что бы ты ни делал и ни говорил. Я в своей жизни не сделала чего-то такого, за что мне было бы стыдно. Честна с собой и миром, оттого могу свободно говорить на любые темы. Мне было сложно открыть тему болезненных отношений, потому что навязала себе, что я жертва этих отношений, а жертва — равно слабость. Сейчас же осознаю, что именно в этом моя сила. Пережила болезненные чувства и могу делиться своим опытом, чтобы, возможно, уберечь женщин от подобных историй.

— Это и был ваш самый сумасшедший поступок в жизни?

— Секс втроем? Нет (улыбается. — Авт.). Самый сумасшедший поступок — это моя татуировка в самом скрытом месте. И это не там, где все наверняка подумали, а под нижней губой. У меня набито там «ШО» — как генетический код украинца. Очень люблю свою страну и горжусь тем, что украинка. Поэтому считаю свое тату патриотическим!

Ранее с «ФАКТАМИ» пообщалась 23-летняя участница шоу Даша — первая девушка, которой подарил поцелуй герой десятого сезона Макс Михайлюк. Даша рассказала, чем сразила Холостяка, и призналась в своих чувствах к Максу.

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