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Экс-футболисту «Шахтера» грозит большой штраф за купание с моделью (фото)
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» бразилец Дуглас Коста, ныне выступающий за туринский «Ювентус», рискует нарваться на серьезные проблемы.
Футболист, находящийся на время карантина в европейском футболе у себя на родине, нарушил условия карантина и вышел на улицу, где искупался в бассейне со своей возлюбленной — моделью Натальей Феликс. Совместные фото девушка выложила на личной странице в Instagram.
По информации издания Tuttosport, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был очень недоволен тем, что футболист нарушил правила карантина, и после возвращения в расположение клуба бразилец будет оштрафован на крупную сумму.
Впрочем, не забывает Дуглас Коста и о тренировках. В частности, полузащитник показал чудеса эквилибристики из того же бассейна.
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