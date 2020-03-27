Экс-футболисту «Шахтера» грозит большой штраф за купание с моделью (фото)

Спорт

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» бразилец Дуглас Коста, ныне выступающий за туринский «Ювентус», рискует нарваться на серьезные проблемы.

Футболист, находящийся на время карантина в европейском футболе у себя на родине, нарушил условия карантина и вышел на улицу, где искупался в бассейне со своей возлюбленной — моделью Натальей Феликс. Совместные фото девушка выложила на личной странице в Instagram.

По информации издания Tuttosport, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был очень недоволен тем, что футболист нарушил правила карантина, и после возвращения в расположение клуба бразилец будет оштрафован на крупную сумму.

Впрочем, не забывает Дуглас Коста и о тренировках. В частности, полузащитник показал чудеса эквилибристики из того же бассейна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина блеснула кулинарными способностями, находясь в карантине.

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