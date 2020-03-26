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Спорт

Свитолина блеснула кулинарными способностями в карантине (видео)

12:46 26 марта 2020 149
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Пребывание в карантине по-разному влияет на известных спортсменов. И если защитник английского «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф вырядился в женское золотистое платье, то первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина демонстрирует свои кулинарные способности.

Теннисистка, которая придерживается правильного питания, решила приготовить печенье из овсянки. Всеми ингредиентами для полезных вкусняшек Элина поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Отметим, что, кроме пребывания на кухне, Свитолина также развлекается зажигательными танцами и вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом принимает участие в челлендже с туалетной бумагой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выиграла в Мексике первый турнир в новом сезоне.

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