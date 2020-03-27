Стиль жизни

Когда устраивать онлайн-свидание и идти в магазин: лунный календарь на 30 марта – 5 апреля

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 30 марта по 5 апреля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься физкультурой, устраивать онлайн-свидание или передвигать мебель, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова (ранее она назвала самые умные знаки зодиака). — Карантин не значит каникулы — эта фраза уже всем известна, — говорит Людмила. — Всё, чем многие занимались по обычному графику, теперь сузилось до пространств квартиры. И тем не менее даже в таких условиях можно выполнять работу, быть физически активным и уделять внимание хозяйству.

30 марта

Символ дня: роза ветров

Характеристика: день, когда всех будет переполнять энергия, благодаря чему захочется свернуть горы. Силы, как атом, рекомендуется направить в мирное русло: на осуществление сложных рабочих проектов, генеральную уборку дома и занятие творчеством.

Бизнес и финансы: обман, допущенный в отношении партнеров, со временем может разрушить бизнес, так что лучше вести дела максимально честно.

Личная жизнь: можно делать предложение руки и сердца, пусть даже в онлайн-режиме.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться затяжной и чреватой осложнениями, поэтому лечить ее нужно без промедления.

Уход за внешностью: нежелательно делать любые манипуляции с волосами.

Спорт: физическими упражнениями можно заниматься дома — нагрузка должна быть равномерной для всех частей организма.

Дом, сад, огород: если во время карантина вы находитесь на даче, можно прививать и пересаживать растения, а пикировку и обрезку деревьев необходимо отложить. Дома нужно сосредоточиться на небольших делах.

31 марта

Символ дня: птица Феникс

Характеристика: день, когда рекомендуется провести внутреннюю работу над ошибками и сделать выводы, которые позволят впредь их не повторять.

Бизнес и финансы: от серьезных финансовых дел лучше отказаться, сосредоточившись на незначительных вопросах.

Личная жизнь: возможно общение с человеком из прошлого, по которому вы очень скучали.

Здоровье: необходимо избегать мест большого скопления людей — велика вероятность подхватить вирус, поэтому даже поход в магазин или аптеку по возможности лучше отложить.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами, сделанные в этот день, могут негативно сказаться не только на внешности, но и на состоянии здоровья.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: в саду необходимо усиленно поливать и подкармливать растения. В доме можно планировать ремонт и передвигать мебель.

1 апреля

Символ дня: нетопырь

Характеристика: день негативной энергетики, во время которого необходимо гнать от себя панику и плохие мысли, поскольку они могут негативно сказаться на психологическом состоянии.

Бизнес и финансы: не стоит проводить финансовые операции, даже самые мелкие и незначительные. Для начала важных профессиональных дел день также не подходит.

Личная жизнь: романтическое онлайн-свидание может стать началом долговременных и счастливых отношений.

Здоровье: велика вероятность пищевого отравления и обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами не принесут ожидаемого результата.

Спорт: физическая нагрузка — во избежание травм — должна быть умеренной, рекомендуются занятия йогой и пилатесом.

Дом, сад, огород: можно прореживать всходы. День не подходит для занятий кулинарией.

2 апреля

Символ дня: фонтан

Характеристика: день благоприятен для начала новых дел — во всяком случае, тех, которые возможны в условиях карантина.

Бизнес и финансы: успешными будут деловые переговоры с партнерами по бизнесу и удаленный режим в этом смысле — не помеха: удастся найти общий язык и выторговать лучшие условия сотрудничества.

Личная жизнь: можно мириться с близкими людьми, ссора с которыми заставляет переживать.

Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и без осложнений.

Уход за внешностью: можно ухаживать за волосами в домашних условиях, а вот от стрижки, даже если вы хотите всего лишь подравнять челку, лучше отказаться.

Спорт: физическая нагрузка должна быть небольшой. Завершать занятия нужно водными процедурами — рекомендуется принять душ или ванну.

Дом, сад, огород: не существует домашних дел, которыми в этот день нельзя было бы заниматься.

3 апреля

Символ дня: огненный меч

Характеристика: на фоне мощной энергетики, которая будет переполнять всех нас с самого утра, может прийти осознание своей жизненной миссии.

Бизнес и финансы: не стоит оперировать крупными суммами — велик риск ошибок в расчетах и убытков.

Личная жизнь: близкого человека порадует сюрприз, который можно сделать, не выходя на улицу, — например, испеченная собственноручно шарлотка.

Здоровье: болезни этого дня обещают быть продолжительными и отягощенными серьезными последствиями, поэтому к лечению необходимо приступать сразу же с появлением первых симптомов.

Уход за внешностью: за кожей тела и волосами можно ухаживать, используя подручные средства, которые легко найти в любом доме.

Спорт: показаны занятия, развивающие ловкость и гибкость, например, йога и пилатес.

Дом, сад, огород: тем, кто находится на даче, звезды не рекомендуют обрезать деревья. Дома можно заниматься небольшими делами.

4 апреля

Символ дня: сердце

Характеристика: из-за повышенной эмоциональности люди становятся чрезмерно ранимыми и обидчивыми. Во избежание недоразумений необходимо крайне осторожно делать замечания другим и самим не обижаться на слова окружающих — скорее всего, у них и в мыслях не было ничего плохого.

Бизнес и финансы: серьезные дела лучше перенести на другое — более благоприятное — время.

Личная жизнь: не стоит навязывать свое общество близкому человеку. Если он хочет отдохнуть от общения, закрывшись в своей комнате, надо дать ему такую возможность.

Здоровье: необходимо отказаться от любых хирургических операций.

Уход за внешностью: уход за волосами лучше отложить.

Спорт: чтобы физическая нагрузка принесла пользу организму, она должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: домашние дела пользы не принесут.

5 апреля

Символ дня: змея, кусающая себя за хвост

Характеристика: день тяжелой энергетики, когда дела будут, что называется, «валиться из рук». Стоит поберечь свою нервную систему и заняться медитацией.

Бизнес и финансы: не стоит приступать к реализации важных проектов — с большой долей вероятности они будут обречены на неудачу. Хороший результат даст работа над ошибками — их удастся определить и принять к сведению, чтобы не повторять в будущем.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близким человеком — такой «разговор по душам» может привести к серьезной размолвке.

Здоровье: болезни этого дня опасны, но при своевременной консультации с врачом легко излечимы.

Уход за внешностью: хороший результат дадут омолаживающие процедуры из домашних ингредиентов.

Спорт: умеренная физическая нагрузка принесет пользу организму.

Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться.

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