Похищение женщины в Одессе: появились неожиданные подробности (фото)

Происшествия

Стали известны подробности похищения женщины в Одессе 25 марта. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, «похитителем» оказался спутник женщины.

В ходе реализации оперативного плана «Перехват» правоохранители нашли разыскиваемую машину-такси.

«По словам водителя, женщина, о которой идет речь, — пассажирка, которая вместе со своим знакомым воспользовалась услугами его такси. Конфликта между ним и девушкой, убеждает водитель, у него не было. Зато сама пассажирка и ее спутник действительно всю дорогу выясняли отношения. В том числе и на улице возле автомобиля, когда, не имея возможности дать сдачу с крупной купюры, таксист привез их разменять деньги в ближайший магазин. В конце концов, пассажиры рассчитались за услуги и ушли», — сообщили в полиции.

Сейчас эта информация проверяется, выясняются личности женщины и ее спутника.

Тем временем в том же Малиновском районе Одессы трое мужчин днем 25 марта похитили подростка.

Злоумышленники силой затолкали 15-летнего потерпевшего в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

«Установлено, что днем 25 марта трое мужчин (1978, 1985 по 1997 годов рождения), на одной из улиц в Малиновском районе похитили несовершеннолетнего. Благодаря неравнодушным одесситам, которые стали свидетелями похищения подростка, правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленников и освободить потерпевшего», — сообщили в прокуратуре Одесской области.

По предварительной информации, все трое ранее привлекались к уголовной ответственности. Задержанным сообщено о подозрении в похищении человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются мотивы похищения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности вооруженного нападения на директора одного из предприятий в Днепре. Женщину похитили ради выкупа в 300 тысяч долларов.

А в Киеве неравнодушные граждане предотвратили похищение 5-летнего ребенка.





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