27.99 / 28.63 30.45 / 31.45
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинского моряка с коронавирусом лечат в Нигерии – «одной таблеткой в день»

15:26 27 марта 2020 133
Судно
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На борту теплохода Siem marlin (IMO 9 408 994), совершающего плавание под флагом Нигерии, оказались заблокированными украинские моряки — члены экипажа. По данным издания Seafarersjournal, в настоящее время судно находится в четырех милях от берега, в районе нигерийского порта Лагос. Заболевшего моряка из Одессы с симптомами вируса COVID-19 сняли с борта судна Siem marlin и доставили в одну из нигерийских больниц. Там у него подтвердили пневмонию нового типа — COVID-19. Мужчина в тяжелом состоянии.

По информации источника, в нигерийской больнице ситуация ужасающая: нет масок, из медикаментов — серая таблетка неизвестного содержания, нет нормальной еды, отсутствует аппарат искусственной вентиляции легких.

По информации с судна, у большинства членов экипажа присутствуют симптомы COVID-19 и они уже сдали тесты, ждут результатов. На борту теплохода, помимо заболевшего, есть еще один одессит.

Родственники украинских моряков встревожены ситуацией на судне и состоянием местных больниц, и обращаются во все компетентные ведомства Украины помочь морякам каким-то образом попасть домой.

Отмечается, что, исходя из печального опыта украинцев с судна Tecne (флаг Панамы) Александра Кашерного и Александра Назаренко, попавших в неприятную ситуацию в Нигерии три года назад, можно сказать, что наши граждане там остаются наедине со своей бедой.

«За три года не было никаких намерений со стороны украинских властей спасти своих граждан, которые считают себя невиновными и заложниками ситуации. Один из моряков при этом даже нуждался в медицинской помощи. Он находится в одной из самых страшных тюрем Нигерии, где отбывают наказание убийцы, насильники и прочий контингент…» — констатирует Seafarersjournal.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Нигерии пираты освободили экипаж захваченного в феврале 2020 года судна Alpine Penelope, в состав которого входит и гражданин Украины.

Читайте также: Хроники коронавируса: Китай закрывает границы, а на Манхэттене спешно оборудуют морги

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Судак

Коронавирус в Крыму: количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Судно

Украинского моряка с коронавирусом лечат в Нигерии – «одной таблеткой в день»

Автомобиль похитителей

Похищение женщины в Одессе: появились неожиданные подробности (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер