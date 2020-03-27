Украинского моряка с коронавирусом лечат в Нигерии – «одной таблеткой в день»

Происшествия

На борту теплохода Siem marlin (IMO 9 408 994), совершающего плавание под флагом Нигерии, оказались заблокированными украинские моряки — члены экипажа. По данным издания Seafarersjournal, в настоящее время судно находится в четырех милях от берега, в районе нигерийского порта Лагос. Заболевшего моряка из Одессы с симптомами вируса COVID-19 сняли с борта судна Siem marlin и доставили в одну из нигерийских больниц. Там у него подтвердили пневмонию нового типа — COVID-19. Мужчина в тяжелом состоянии.

По информации источника, в нигерийской больнице ситуация ужасающая: нет масок, из медикаментов — серая таблетка неизвестного содержания, нет нормальной еды, отсутствует аппарат искусственной вентиляции легких.

По информации с судна, у большинства членов экипажа присутствуют симптомы COVID-19 и они уже сдали тесты, ждут результатов. На борту теплохода, помимо заболевшего, есть еще один одессит.

Родственники украинских моряков встревожены ситуацией на судне и состоянием местных больниц, и обращаются во все компетентные ведомства Украины помочь морякам каким-то образом попасть домой.

Отмечается, что, исходя из печального опыта украинцев с судна Tecne (флаг Панамы) Александра Кашерного и Александра Назаренко, попавших в неприятную ситуацию в Нигерии три года назад, можно сказать, что наши граждане там остаются наедине со своей бедой.

«За три года не было никаких намерений со стороны украинских властей спасти своих граждан, которые считают себя невиновными и заложниками ситуации. Один из моряков при этом даже нуждался в медицинской помощи. Он находится в одной из самых страшных тюрем Нигерии, где отбывают наказание убийцы, насильники и прочий контингент…» — констатирует Seafarersjournal.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Нигерии пираты освободили экипаж захваченного в феврале 2020 года судна Alpine Penelope, в состав которого входит и гражданин Украины.

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