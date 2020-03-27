Умер легендарный футбольный тренер-рекордсмен (фото)

Спорт

На 104-м году ушел из жизни легендарный тренер Игнасио Трельес, вошедший в историю мексиканского футбола как наставник, проведший наибольшее количество матчей (106) во главе национальной сборной.

Трельес начал тренерскую карьеру в 1950-м и ушел на заслуженный покой спустя 41 год, в 1991-м, причем работал исключительно на родине. За это время Игнасио возглавлял восемь различных клубов, с которыми семь раз становился чемпионом Мексики, а также пять раз принимал национальную сборную. На счету легендарного тренера 1083 матча в карьере, в том числе и на двух чемпионатах мира — в 1962-м и 1966-м годах.

Игнасио Трельес пять раз возглавлял сборную Мексики, став рекордсменом по количеству проведенных матчей

Отметим, что у наставника был непростой характер. Так, журналисты неоднократно вспоминали случай, когда в одном из матчей Игнасио был удален с тренерской лавки. Трельес отказался покинуть техническую зону, на что арбитр сказал, что-либо тот подчинится, либо матч будет прекращен. Тренер сказал, что ему «и здесь комфортно», в итоге арбитр увел команды с поля и матч был прекращен.

Трельес савился непростым характером

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни Мишель Идальго, приведший сборную Франции к званию чемпионов Европы в 1984 году.

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