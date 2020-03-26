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Спорт

Умер знаменитый тренер, сделавший Францию чемпионом Европы (фото)

18:41 26 марта 2020 285
Мишель Идальго
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался спустя четыре дня после 87-летия, сообщает Get French Football News. Специалист умер в Марселе в окружении своих друзей и близких. В семье сообщили, что бывший наставник национальной команды Франции умер от естественных причин.

Отмечается, что Идальго так и не смог оправиться от смерти своего друга, обладателя «Золотого мяча» Раймона Копа, который скончался в марте 2017 года.

Мишель Идальго работал со сборной Франции в 1976--1984 годах. Под его руководством Мишель Платини и компания заняли четвертое место на ЧМ-1982 и завоевали золотые медали Евро-1984.

С Мишелем Платини

После успеха на чемпионате Европы специалист работал с «Марселем», который при Идальго трижды выиграл чемпионат Франции и один раз — Кубок страны.

22 марта Мишелю Идальго исполнилось 87 лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер младший брат Пеле.

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