28 марта 2020

Не так давно, показывая одному знакомому нашу коллекцию, в который раз с удивлением для себя обнаружил редкое разнообразие фарфоровых изделий, представленных в отделе, условно называемом ''обувным''. Чего там только нет! И старинные башмачки, и словно ''стоптанные'' домашние тапки, и высокие сапоги, и мужские туфли в натуральную (!) величину, и изящные женские туфельки на высоком каблуке, в которых, как, например, в представленном сегодня вашему вниманию, уютно разместились котята и щеночки, а также букетики тончайших цветов, как будто только что собранных в весеннем саду.

Сейчас даже трудно перечислить страны, из которых в разные годы вашему покорному слуге посчастливилось привезти эти чудесные произведения лучших мастеров фарфоровых мануфактур. Италия, Испания, Нидерланды, Австрия, Германия… Есть там и тапочки, созданные в царской ещё России. Их когда-то в подарок нашей Анечке привёз её крёстный Виталий Алексеевич Коротич.

Вспомнил сегодня о фарфоровой обуви в связи с тем, что попалась мне на глаза коротенькая притча, повествующая о кардинально разных подходах в работе людей, начинающих новое дело. Думаю об этом постоянно, потому что, видя, как вокруг всё рушится, понимаю: коронавирусной пандемии предстоит завершить в нашей стране начатое задолго до её появления. Полностью уничтоженную экономику когда-то придётся возрождать с нуля. Не рассчитывая на то, что кто-то появится невесть откуда и сделает это за нас. Не надеясь на то, что она сама как-нибудь, словно по мановению волшебной палочки, оживёт и начнёт приносить прибыль.

Вот в тот момент возрождения и понадобится видение перспектив, позволяющих не только находить применение своим силам, но ещё и правильно выстраивать стратегию будущего развития страны. В большом и малом. В масштабе всего государства и в масштабе каждого предприятия. Всё это предстоит, пережив очередное испытание, делать нам самим. И понимать это нужно уже сейчас.

Один весьма крупный промышленник, занимавшийся производством повседневной обуви, решил освоить новый для себя рынок страны, недавно пережившей страшные потрясения. Для этого отправил он в разные региона этого полуразрушенного государства двух своих менеджеров. Дабы, изучив специфику нового рынка, представили руководству своё видение перспектив обеспечения местного населения обувью.

''Здесь нам абсолютно нечего делать, — написал в закрытом отчёте первый из посланцев. — Люди, проживающие в этой стране, никогда не ходили в обуви. Они живут и умирают босыми…''

''Не видел ещё более перспективного рынка, — сообщил в своём рапорте второй менеджер. — Местный рынок совершенно не заполнен предложениями качественной и недорогой обуви. Такую страну ещё поискать нужно!''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.