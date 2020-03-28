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Общество и люди

«ОНЛАЙН-КОЛО»: бесплатная психологическая помощь населению в условиях пандемии COVID-19

9:13 28 марта 2020 78
пандемия
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Распространение коронавируса в Украине повышает риски для психологического здоровья и благополучия граждан. Возможно как усиление симптомов уже существующих психических расстройств, так и возникновение новых болезненных состояний — тревоги, депрессии, фобий. В этих условиях крайне необходимо наладить беспрепятственный доступ населения к качественным психологических услугам.

С этой целью специалисты Учебно-практического центра психологических инноваций Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины инициировали Открытый проект психологической поддержки и помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19 «ОНЛАЙН-КОЛО».

Лучшие специалисты и практики в течение всего карантинного периода будут оказывать психологическую помощь населению по направлениям:

1. Преодоление негативных эмоциональных состояний (страх, гнев, тревога, депрессия);

2. Медиаграмотность, медиагигиена, противодействие инфодемии;

3. Кризисные ситуации в семейных и супружеских отношениях в связи с соблюдением карантинного режима;

4. Самоэффективность и самоменеджмент.

Все мероприятия и консультации осуществляются онлайн, а потому доступны жителям не только столицы, но и других регионов Украины. Психологическая помощь в рамках проекта «ОНЛАЙН-КОЛО» предоставляется бесплатно.

Важно отметить, что это не первый волонтерский проект Института социальной и политической психологии НАПН Украины по организации психологической помощи населению в кризисных условиях. С 2014 года ученые Института на постоянной основе осуществляют профессиональную поддержку практических психологов, социальных работников, школьных психологов, работающих с пострадавшими в зоне АТО / ООС, проводят выездные консультации, индивидуальную и групповую работу с семьями погибших, внутренне перемещенными лицами и их детьми.

За дополнительной информацией можно обратиться на страницу Учебно-практического центра психологических инноваций Института социальной и политической психологии НАПН Украины в сети Facebook: https://www.facebook.com/centerispp/.

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