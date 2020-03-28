Не поддавайтесь панике: врач рассказал, как правильно организовать карантин

Украина

Во время чрезвычайной ситуации, которую ввели в Украине в связи с распространением коронавируса, людям приходится приспосабливаться к новым реалиям. Но главное — не поддаваться панике и не сеять страх. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По возможности, медик советует перейти на удаленную работу. Чтобы без крайней необходимости не идти в магазин, нужно запастись продуктами на неделю-другую.

Также стоит позаботится о медикаментах, особенно пожилым людям и тем, кто принимает постоянно какие-то лекарства.

Кроме этого, нужно обеспечить себя препаратами, которые могут понадобиться при любом ОРВИ или гриппе: жаропонижающие, спреи и полоскания для горла, сосудосуживающие капли в нос.

В период карантина не стоит посещать своих пожилых родственников, чтобы случайно не заразить их коронавирусом. Все контакты нужно перенести в скайп, Телеграм или по телефону.

Продукты, лекарства стоит заказывать пожилым родителям по интернету. Также оплачивать счета за коммунальные услуги.

«Как бы кощунственно это не звучало, но не навещайте своих пожилых родственников. …Тем самым вы убережете здоровье стариков, а возможно — сохраните им жизнь. Поверьте, за неделю-две с родными ничего не случится, если дети и внуки не пообщаются с ними вживую», — считает врач.

Также врач рассказал, в каких случаях нужно носить маску и снизиться ли заболеваемость с наступлением тепла.

Напомним, коронавирус особенно опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как известные в Украине люди проводят время на карантине.

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