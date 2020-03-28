28.00 / 28.56 30.47 / 31.50
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Половина россиян не одобряет обнуление президентских сроков Путина

10:12 28 марта 2020 204
Владимир Путин
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 марта, российский «Левада-центр» опубликовал результаты своего опроса относительно отношения жителей страны к инициативе обнуления президентских сроков Владимира Путина. Как уже сообщали «ФАКТЫ», с таким предложением выступила Валентина Терешкова, когда депутаты Государственной думы собрались обсуждать изменения в конституцию, предложенные главой государства.

«Левада-центр» провел опрос 19−25 марта в 137 населенных пунктах 50 субъектов Российской Федерации. Респондентами выступили 1 614 россиян старше 18 лет.

Результаты вряд ли порадуют Кремль. Обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, 47% относятся к этому негативно. Таким образом, страна разделилась практически на две равные части. При этом около 6% затруднились ответить на данный вопрос.

Еще один неприятный момент для Путина — 40% россиян не хотят видеть его во главе государства по истечении его нынешнего, уже четвертого президентского срока. Согласны на то, чтобы Путин продолжал править страной 46%. И есть еще 14%, которые сомневаются. Иными словами, действующий президент определенно устраивает уже меньще половины жителей страны.

Решение Госдумы поддержать предложение Терешковой откровенно возмутило 20% россиян, утверждает «Левада-центр». Мягко говоря, недоумение возникло у 16% опрошенных. Еще 4% почувствовали усталость. Безразличие продемонстрировали 23%. И только 12% россиян испытали удовлетворение, а еще 19% - чувство надежды.

Напомним, поправки к конституции, стремительно принятые Госдумой и поддержанные Советом Федерации, должны еще пройти этап всероссийского голосования. Оно было назначено на 22 апреля. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Путину пришлось перенести голосование на более поздний срок.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный политический и экономический аналитик Слава Рабинович заявил, что Путин своими руками толкает Россию к революционным катаклизмам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Водохранилище

Пожертвовал собой ради спасения ребенка: в Харькове трагически погиб мужчина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

астероид

К Земле летит гигантский астероид: ученые оценили угрозу столкновения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер