Половина россиян не одобряет обнуление президентских сроков Путина

Мир

В пятницу, 27 марта, российский «Левада-центр» опубликовал результаты своего опроса относительно отношения жителей страны к инициативе обнуления президентских сроков Владимира Путина. Как уже сообщали «ФАКТЫ», с таким предложением выступила Валентина Терешкова, когда депутаты Государственной думы собрались обсуждать изменения в конституцию, предложенные главой государства.

«Левада-центр» провел опрос 19−25 марта в 137 населенных пунктах 50 субъектов Российской Федерации. Респондентами выступили 1 614 россиян старше 18 лет.

Результаты вряд ли порадуют Кремль. Обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, 47% относятся к этому негативно. Таким образом, страна разделилась практически на две равные части. При этом около 6% затруднились ответить на данный вопрос.

Еще один неприятный момент для Путина — 40% россиян не хотят видеть его во главе государства по истечении его нынешнего, уже четвертого президентского срока. Согласны на то, чтобы Путин продолжал править страной 46%. И есть еще 14%, которые сомневаются. Иными словами, действующий президент определенно устраивает уже меньще половины жителей страны.

Решение Госдумы поддержать предложение Терешковой откровенно возмутило 20% россиян, утверждает «Левада-центр». Мягко говоря, недоумение возникло у 16% опрошенных. Еще 4% почувствовали усталость. Безразличие продемонстрировали 23%. И только 12% россиян испытали удовлетворение, а еще 19% - чувство надежды.

Напомним, поправки к конституции, стремительно принятые Госдумой и поддержанные Советом Федерации, должны еще пройти этап всероссийского голосования. Оно было назначено на 22 апреля. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Путину пришлось перенести голосование на более поздний срок.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный политический и экономический аналитик Слава Рабинович заявил, что Путин своими руками толкает Россию к революционным катаклизмам.

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