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Мир

Северная Македония стала членом НАТО

10:45 28 марта 2020 64
Флаг НАТО в Скопье
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 марта, НАТО выдала Северной Македонии официальное свидетельство о том, что эта бывшая югославская республика стала полноправным членом Североатлантического альянса. Исторический документ сдан на хранение в Государственный департамент США. Отныне в состав НАТО входят 30 государств.

В воскресенье, 29 марта, в Брюсселе перед штаб-квартирой альянса пройдет церемония поднятия флага Северной Македонии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в связи с этим заявление: «Северная Македония отныне является членом семьи из 30 стран и почти одного миллиарда человек. Североатлантический альянс зиждется на осознании того, что все вместе мы сильнее и безопаснее независимо от того, с какими испытаниями мы сталкиваемся».

Агентство AFP отмечает, что Северная Македония стала уже 14 страной, вступившей в альянс, после окончания холодной войны. Большинство из этих государств длительное время находились под влиянием СССР. После распада Советского Союза Москва проявляла заинтересованность в сотрудничестве с НАТО, однако расширение блока на Восток напугало Кремль и осложнило отношения между Россией и альянсом.

В 1999 году НАТО приняла в свои ряды Чехию, Польшу и Венгрию. Как известно, все три страны являлись на коммунистическом этапе своей истории членами организации Варшавского договора. Принятие их в НАТО Москва восприняла болезненно.

В 2004 году расширение НАТО и вовсе разозлило президента России Владимира Путина. Тогда членами альянса стали Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Словакия, Словения.

Затем НАТО сосредоточилась на своем расширении на Балканах. В 2009 году членами альянса стали Хорватия и Албания. В июне 2017 года — Черногория.

Македония тоже стремилась присоединиться к НАТО, но этому препятствовала на протяжении многих лет Греция. Афины отказывались признать название бывшей югославской республики, указывая на то, что в составе Греции есть провинция Македония. Греки опасались, что Скопье предъявит рано или поздно территориальные претензии на эту историческую область. В ходе длительных переговоров власти Македонии согласились переименовать страну. Когда она превратилась в Северную Македонию, Греция согласилась на вступление соседа в НАТО.

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