Интернета не будет: компания OneWeb объявила себя банкротом

Мир

В пятницу, 27 марта, британская компания OneWeb, намеревавшаяся стать провайдером скоростного широкополосного интернета с помощью спутниковой связи, объявила себя банкротом. Она подала заявление о своей финансовой несостоятельности в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк.

Пресс-служба OneWeb заявила, что компания «намерена использовать главу 11 Кодекса США о банкротстве для продажи бизнеса с целью максимизации его стоимости».

OneWeb была основана Грегом Уайлером в виде стартапа. Он утверждал, что сделал это с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей доступом к широкополосномуинтернету. Для этогоУайлерпланировал создать спутниковую телекоммуникационную систему OneWeb. В нее должно было войти 670 спутников.

Чтобы вывести их все на орбиту, британская компания заключила контракт с Роскосмосом на миллиард долларов. Российское космическое ведомство должно было осуществить 21 запуск ракет семейства «Союз». Уайлер с гордостью утверждал, что это крупнейший контракт в истории по оказанию пусковых услуг. Запуски должны были осуществляться с разных космодромов — Байконура в Казахстане, Восточного в России (Амурская область), Куру во Французской Гвиане.

На момент подачи заявления Роскосмос вывел на орбиту 74 спутника OneWeb. Последний запуск был осуществлен с Байконура 21 марта.

Британский стартап с начала 2020 года вел переговоры о привлечении дополнительного финансирования. Пандемия коронавируса фактически заблокировала этот процесс. Уайлер был вынужден сообщить сотрудникам компании, что большинство из них будут уволены.

Пока сложно сказать, удастся ли OneWeb найти покупателя. Идея создания спутниковой сети для обеспечения скоростным беспроводным интернетом сотни миллионов людей на Земле пользуется популярностью. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проект, подобный британскому, осуществляет американский миллиардер Илон Маск. Его будущая сеть называется Starlink. Ее созданием занимается компания SpaceX. Амбициозный Маск намерен вывести на орбиту в общей сложности 12 тысяч спутников! Он оценивает стоимость Starlink в 10 миллиардов долларов. Возможно, Илон заинтересуется покупкой One-Web. Вот только Маску Роскосмос для завершения создания сети не нужен. Он использует собственные ракеты-носителиFalcon.

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