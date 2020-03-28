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Украина

В Минздраве заговорили о переквалификации врачей для борьбы с коронавирусом

14:50 28 марта 2020 94
медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине решается вопрос о переквалификации врачей в специальности, которых не хватает для борьбы с коронавирусом.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 28.03.2020 заявил, что министерство охраны здоровья рассматривает возможность в кратчайшие сроки переучить медиков на специальности, которые необходимы для лечения больных COVID-19.

Ляшко отметил, что для этого МОЗ сотрудничает с академией медицинских наук, медуниверситетами и другими учреждениями здравоохранения.

По его словам, также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые могут оказывать ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии.

Ранее Ляшко рассказал, как украинцы, которые не подписали декларацию с семейным врачом, могут получить помощь, если они заразились COVID-19.

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