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Коронавирус в Украине: что делать тем, кто не подписал декларацию с врачом
На период пандемии коронавируса украинцы, которые не подписали декларацию с семейным врачом, должны получить помощь в поликлиниках по месту жительства. Для этого в первичных центрах медицины на это время создадут специальные группы врачей, которые будут консультировать больных с ОРВИ, гриппом и подозрением на COVID-19.
Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Медик призвал людей, у которых появились явные симптомы COVID-19 (одышка, высокая температура, сухой кашель), сразу же обращаться к врачам, в том числе, вызывать экстренную медицинскую помощь.
Главный санврач еще раз обратился к украинцам с призывом подписать декларацию с семейным врачом.
Напомним, недавно в Киеве житель столицы, у которого не была подписана декларация с семейным врачом, не смог оперативно получить помощь медиков после возвращения из-за границы. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что все проживающие в Киеве, заболевшие COVID-19, смогут проконсультироваться с медиками по месту жительства. При этом у людей с подписанными декларациями есть право на некоторые бесплатные процедуры, в частности, на анализы.
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