В Одессе устроили потасовку со стрельбой из-за портрета Сталина (фото)

Происшествия

В субботу днем, в Суворовском районе Одессы раздались выстрелы. Инцидент произошел на улице Марсельской. Как оказалось, все дело в портрете Сталина на боковом стекле припаркованного авто. Позже выяснились некоторые нюансы массовой потасовки. Напомним, ранее в Одессе активисты снесли барельеф маршала Жукова.

Как рассказал один из активистов — Игорь Бею, он вместе с другом, известным общественником Демьяном Ганулом прогуливались по улице.

По словам активистов, там они заметили авто с портретом Сталина.

«Возле магазина находился владелец авто, по совместительству он же — владелец магазина. Поскольку мы с ним ранее были знакомы по ситуации с запрещенной символикой, я попросил снять портрет с авто добровольно. Он отказался снять портрет, но согласился подождать полицию…», — рассказал Ганул.

Как утверждают активисты, после прибытия экипажей патрульной полиции на месте событий также оперативно появились «бойцы не существующей армии ОНР».

«Мы хотели объяснить им, кто такой Сталин, но это было безрезультатно — под влиянием алкоголя и пропаганды их мозг превратился в вату», — уточнил Ганул.

Во время потасовки один из активистов достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого полицейские применили слезоточивый газ.

В итоге портрет «отца народов» с авто самостоятельно снял тот самый «любитель Сталина». Но активисты считают, что перед законом все же он должен ответить.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельств инцидента.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Италии дальнобойщик из Беларуси сильно избил своего коллегу из Украины из-за политического спора. Мужчины употребляли алкоголь и много говорили о политике своих стран и об Иосифе Сталине.

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