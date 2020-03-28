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Шоу-бизнес

Как невеста: Ани Лорак взбудоражила сеть фото в белом платье

22:19 28 марта 2020 350
ани лорак
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Певица Ани Лорак, недавно похваставшаяся кольцом на безымянном пальце, теперь продемонстрировала в соцсетях фото в роскошном белоснежном платье. Полупрозрачная ткань была расшита белыми цветами, а дополняли наряд туфли цвета айвори.

Наряд настолько напоминал свадебное убранство, что подписчики рискнули поинтересоваться: не собирается ли Каролина снова отправиться под венец. Намеки певица оставила без внимания.

Из-за пандемии коронавируса Ани Лорак отменила все свои мартовские концерты, а апрельские выступления перенесла на октябрь-ноябрь. Певица рассказала, что решила посвятить освободившееся время самой себе: позаниматься спортом, поразмышлять, прислушаться к внутреннему голосу.

Напомним, ранее Ани Лорак похвасталась, как улучшает себя тренировками в спортзале и продемонстрировала отличную спортивную растяжку.

Фото anilorak/Instagram

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