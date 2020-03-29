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Спорт

Знаменитый экс-вратарь «Барселоны» заразился коронавирусом (фото)

10:25 29 марта 2020 228
Рюшту Речбер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный экс-голкипер «Фенербахче», «Барселоны», «Бешикташа» и сборной Турции Рюшту Речбер оказался на больничной койке с коронавирусом.

«Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке.

Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа — положительный. Сейчас нам не позволено его посещать — и это самое сложное", — сообщила жена футболиста Ишил Речбер в Instagram.

Напомним, что 46-летний Речбер — рекордсмен сборной Турции по числу проведенных матчей (120). В составе национальной команды голкипер добыл «бронзу» ЧМ-2002 и Евро-2008, а во вратарском свитере «Барселоны» стал вице-чемпионом Испании. Он завершил карьеру в 2012 году в составе «Бешикташа».

Во вратарском свитере «Барселоны» Рюшту Речбер стал вице-чемпионом Испании

По состоянию на утро 29 марта в Турции зафиксировано 7402 случая заболевания COVID-19, 108 человек умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный турецкий тренер Фатих Терим госпитализирован с коронавирусом.

Фото Getty Images

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