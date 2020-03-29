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Не время для шуток: Google отказался от традиционных первоапрельских розыгрышей
В Google решили отказаться от своих традиционных розыгрышей к 1 апреля. Традиция просуществовала 16 лет, но сейчас ее решили прервать. В компании считают, что пандемия коронавируса и полмиллиона случаев заражения — не лучшее время для шуток и приколов.
Чтобы убедиться, что сотрудники Google правильно поняли нынешнюю политику компании, руководитель маркетингового направления Лоррейн Тухилл разослала письмо-уведомление. Текст послания приводит Business Insider. Главный маркетолог призывает приберечь самые удачные шутки и розыгрыши до следующего Дня дурака. Если есть какие-то первоапрельские инициативы, о которых руководство компании не знает, то эти проекты тоже рекомендуется поставить на паузу до 2021 года. Пока что основная цель Google не развлекать, а быть полезными людям, напомнила Тухилл.
Среди самых удачных первоапрельских розыгрышей от Google пользователи называли «Фото с Дэвидом Хассельхоффом». Загружаемые в социальную сеть Google+ фотоснимки сопровождались восхищенным лицом американского актера.
Также оценили пользователи идею с виртуальной клавиатурой для кота. Разработчики пообещали встроить туда еще и переводчик с кошачьего языка на человеческий.
Еще один первоапрельский проект от Google предполагал подачу кофе через сетевые кабели. Было снято видео, демонстрирующее чудо-механизм приготовления напитка.
Кроме того, пришлась по душе интернет-пользователям идея о замене компьютерной мышки более прогрессивным манипулятором — ложкой. Разработчики заявили, что вдохновлялись фильмом «Матрица», а потому встроили в «умную ложку» сенсоры, реагирующие на мыслительный процесс и сгибающие конструкцию.
Напомним, в 2019 году компания Microsoft предложила сотрудникам отказаться от первоапрельских розыгрышей, поскольку они зачастую приносят больше вреда, чем пользы.
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