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Наука и технологии

Не время для шуток: Google отказался от традиционных первоапрельских розыгрышей

13:22 29 марта 2020 37
компьютер
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Google решили отказаться от своих традиционных розыгрышей к 1 апреля. Традиция просуществовала 16 лет, но сейчас ее решили прервать. В компании считают, что пандемия коронавируса и полмиллиона случаев заражения — не лучшее время для шуток и приколов.

Чтобы убедиться, что сотрудники Google правильно поняли нынешнюю политику компании, руководитель маркетингового направления Лоррейн Тухилл разослала письмо-уведомление. Текст послания приводит Business Insider. Главный маркетолог призывает приберечь самые удачные шутки и розыгрыши до следующего Дня дурака. Если есть какие-то первоапрельские инициативы, о которых руководство компании не знает, то эти проекты тоже рекомендуется поставить на паузу до 2021 года. Пока что основная цель Google не развлекать, а быть полезными людям, напомнила Тухилл.

Среди самых удачных первоапрельских розыгрышей от Google пользователи называли «Фото с Дэвидом Хассельхоффом». Загружаемые в социальную сеть Google+ фотоснимки сопровождались восхищенным лицом американского актера.

актер

Также оценили пользователи идею с виртуальной клавиатурой для кота. Разработчики пообещали встроить туда еще и переводчик с кошачьего языка на человеческий.

клавиатура

Еще один первоапрельский проект от Google предполагал подачу кофе через сетевые кабели. Было снято видео, демонстрирующее чудо-механизм приготовления напитка.

Кроме того, пришлась по душе интернет-пользователям идея о замене компьютерной мышки более прогрессивным манипулятором — ложкой. Разработчики заявили, что вдохновлялись фильмом «Матрица», а потому встроили в «умную ложку» сенсоры, реагирующие на мыслительный процесс и сгибающие конструкцию.

Напомним, в 2019 году компания Microsoft предложила сотрудникам отказаться от первоапрельских розыгрышей, поскольку они зачастую приносят больше вреда, чем пользы.

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