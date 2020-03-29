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Политика

Шмыгаль хочет вдвое сократить зарплату топ-чиновников

14:59 29 марта 2020 159
зарплата
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Кабмине задумались, как урезать расходы бюджета и высвободить средства на борьбу с коронавирусом. Начать предлагается с урезания зарплат топ-чиновников. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В правительстве уже готов законопроект, которым предлагается до конца 2020 года работать в режиме экономии. Чиновникам, получающим более 10 минимальных зарплат (47 тыс. гривен) предлагается урезать выплаты вдвое. Кроме того, на 30% хотят уменьшить вознаграждение руководству и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

В законопроекте предусмотрено исключение. Выплаты не изменятся для тех топ-чиновников, кто задействован в борьбе с COVID-19 и в мероприятиях, касающихся нацбезопасности и обороны.

Напомним, в предыдущем Кабмине многие министры жаловались на недостаточно высокие зарплаты. В декабре 2019 года выплаты членам правительства отличались на порядок: если глава МИД получал 234 тысячи гривен, то премьер-министр — 76 тысяч гривен, а министр Кабмина — 17 тысяч гривен. В марте было решено, что министры до конца года откажутся от премий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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