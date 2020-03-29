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В Москве умер известный советский писатель Юрий Бондарев, поддержавший аннексию Крыма
В воскресенье, 29 марта, в Москве умер известный советский писатель Юрий Бондарев. 15 марта ему исполнилось 96 лет. О смерти лауреата Ленинской премии и двух Государственных премий СССР сообщила его жена Валентина Бондарева. Она сказала, что Юрий Васильевич скончался дома. Причину не назвала.
Юрий Бондарев родился в 1924 году в Орске (тогда это была Оренбургская губерния). В 1931 году его родители переехали в Москву. Когда началась Великая Отечественная война, Юрий оказался под Смоленском, где участвовал в сооружении оборонительных укреплений. После окончания школы в 1942 году был направлен на учебу в пехотное училище. Курсантом попал под Сталинград (ныне Волгоград). Затем воевал на разных фронтах, в частности участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева и Каменец-Подольского.
После окончания войны Бондарев, который был несколько раз ранен и получил две медали «За отвагу», поступил в Литературный институт им. Горького. Первые его рассказы были опубликованы в журналах «Октябрь», «Смена», «Огонек».
Наибольшей известностью пользовались романы и повести Юрия Бондарева «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Тишина», «Берег». Все они были экранизированы. Писатель также принимал участие в написании сценариев к фильмам из киноэпопеи «Освобождение».
Всю свою жизнь Бондарев придерживался коммунистической идеологии. В 1973 году он подписал Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» об «антисоветской деятельности академика Сахарова и писателя Солженицына».
В 1988 году, выступая на Всесоюзной партийной конференции Бондарев резко раскритиковал перестройку, объявленную Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Писатель сравнил ее с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка. Кроме того, Бондарев осуждал «очернение в прессе и на телевидении» советского прошлого и советской действительности.
В марте 2014 года он подписал обращение Союза писателей России к Федеральному собранию и президенту России Владимиру Путину, в котором выразил поддержку действиям России в отношении Крыма и Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного советского и российского писателя Эдуарда Лимонова. Ему было 77 лет.
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