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Рада в понедельник назначит новых министров: в "Слуге народа" назвали кандидатов на "вылет"
Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил информацию о предстоящей смене глав некоторых министерств. По его словам, в понедельник на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады будет рассмотрены вопросы назначения новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
«Да, есть кадровые вопросы, речь идёт о трёх министрах», — заявил Корниенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады, передает «Интерфакс-Украина».
«Во-первых, это Министерство финансов, переговоры с МВФ. Это, наконец-то, Министерство энергетики, потому что у нас началась чрезвычайная ситуация в этой отрасли из-за карантина — не работает промышленность, у нас перепроизводится много электроэнергии (…) Нужен министр, который будет этим заниматься. Ну и медицина: это та отрасль, которая сейчас на острие всех проблем», — пояснил Корниенко.
В то же время сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала на своей странице Facebook, что лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.
«Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко», — написала Геращенко.
Напомним, что по информации СМИ, в ближайшее время покинуть правительство могут министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, в Кабмине планируют урезать расходы бюджета и высвободить средства на борьбу с коронавирусом. Начать предлагается с урезания зарплат топ-чиновников. Так, чиновникам, получающим более 10 минимальных зарплат (47 тыс. гривен) предлагается урезать выплаты вдвое. Кроме того, на 30% хотят уменьшить вознаграждение руководству и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.
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