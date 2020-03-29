Украина

СМИ сообщили, кто в ближайшее время может покинуть Кабмин

Министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий могут в ближайшее время покинуть правительство. Об этом пишет Апостроф со ссылкой на свои источники.

Издание напомнило о слухах в СМИ о возможной отставке Ильи Емца, которое секретарь министра опроверг. По информации журналистов, на его место уже якобы согласован экс-глава Одесской обладминистрации Максим Степанов. Одной из предпосылок увольнения СМИ называют вялую и невнятную работу по подготовке страны к пику эпидемии коронавируса, а также возвращение к теневым схемам закупки лекарств, о которых рассказали активисты.

«Одной из версий причин возможной отставки Игоря Уманского может оказаться сокращение расходов на „большую стройку“, которое запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год. Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы», — пишет издание.

В частности, по данным СМИ, в 2014—2015 году именно Уманский, занимавший тогда пост первого замминистра финансов якобы вместе с первым замглавы «Укравтодора» Евгением Барахом организовал схему сбора определенной части выделяемых из бюджета денег на дорожное строительство.

От Минфина в ней, по данным источников, также был задействован Олег Мельник, который затем был «переведен» в «Укравтодор» директором департамента финансов.

В марте 2020 года Уманский назначил Мельника своим заместителем.

«Сегодня дорожники утверждают, что уже начали получать намеки о необходимости снова уплачивать этот коррупционный „налог“ за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы», — пишет СМИ.

Что касается министра инфраструктуры Криклия, среди возможных претензий к нему издание выделяет нежелание или неспособность побороть коррупцию в «Укртрансбезопасности», разрастание схем теневой аренды в морских портах, поборы с моряков, которые взымает Администрация морского и речного транспорта, отсутствие каких-либо существенных сдвигов в вопросе реформирования «Укрзалізниці».

Народный депутат Александр Дубинский обнародовал повестку о вызове Криклия на допрос по скандальному делу о незаконной сертификации иномарок. Согласно фабуле дела, импортеры, будучи в возможном сговоре с сотрудниками Сервисных центров МВД (Криклий возглавлял Главный СЦ до назначения в министерство) организовали незаконную сертификацию и регистрацию нескольких тысяч мексиканских Volkswagen Golf после «дизельгейта» в США. Партнером в этой схеме у Криклия, по словам Дубинского, был все тот же Павел Шевченко.

По информации СМИ, Криклий будет попытаться избежать отставки с помощью связей с главой фракции «Слуга народа» в парламенте Давидом Арахамией.

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