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Происшествия

В Португалии из-за миграционной службы умер украинец: что произошло

11:28 30 марта 2020 52
Аэропорт в Лиссабоне
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В аэропорту Лиссабона (Португалия) умер украинец, которому сотрудники миграционных служб отказали во въезде в страну, применили физическое насилие и заперли в одной из комнат.

Об этом случае сообщает глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха. По его словам, сотрудники миграционной службе по непонятным пока что причинам отказали украинцу, приехавшему в Португалию в поисках работы, во въезде в страну «После его требований объяснить ситуацию, на него надели наручники, в отношении мужчины была применена физическая сила», — отмечает Павел Садоха и добавляет, что у запертого в комнате украинца случился припадок эпилепсии, после чего наступила смерть.

«Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы», — уточнил глава Союза украинцев.

Тем временем посольство Украины в Португалии обратилось во внешнеполитическое ведомство этой страны с требованием расследовать данное ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Павел Садоха рассказывал, что во время пророссийской акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне ее участники напали на украинца и ударили его несколько раз битой.

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