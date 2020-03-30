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Аварийность на киевских дорогах во время карантина снизилась на четверть
В Киеве, где с 23 марта ввели жесткие ограничения в связи с карантином из-за коронавируса, за минувшую неделю снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.
Так, по данным Центра организации дорожного движения, с 23 по 29 марта полиция зафиксировала на дорогах в столице 421 дорожно-транспортное происшествие — неделей ранее было зафиксировано 552 ДТП. Также с 31 до 24 снизилось количество аварий с пострадавшими.
«Погибло пять человек: двое водителей, двое пассажиров и пешеход (на позапрошлой неделе был один летальный случай). С начала года в результате ДТП в столице — 25 погибших. Травмированы 27 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе — 33), среди них — пятеро мотоциклистов и один велосипедист. Произошло пять наездов на пешеходов (на позапрошлой неделе — 11), из них четыре — на пешеходных переходах», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 марта в Киеве возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей — машины повредил внедорожник, водителю которого стало плохо во время движения. Когда к внедорожнику подошли люди, водитель уже не подавал признаков жизни.
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