«Знаю, чем поднять всем настроение»: Игорь Кондратюк сделал неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Из-за введенного в Украине карантина известный продюсер, телеведущий, судья шоу «Х-фактор» Игорь Кондратюк решил возобновить свой проект «Караоке на диване». Об этом Игорь сообщил на личной страничке в социальной сети, предлагая всем желающим продемонстрировать свой вокальный талант. Конечно же, в режиме онлайн. Уже 1 апреля стартует его проект «Караоке на диване», который продлится до конца карантина. Видео длиной в минуту может присылать каждый, кто обладает слухом и голосом. Единственное условие — сидеть при записи на диване. Оценивать творчество и определять победителя смогут все желающие. Тот, кто наберет самое большое количество голосов поддержки, получит приз от Игоря Кондратюка. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Игорь Васильевич рассказал, как родилось название проекта, чем он занимается во время карантина и почему решил разобрать свою библиотеку.

— Знаю, что сейчас мои знакомые в основном сидят в смартфонах, но хорошие новости там встретишь не часто, — рассказал Игорь. — Больше всего сегодня пишут о том, что происходит при власти (а там просто черти что), и сводки количества заболевших коронавирусом. Новости из мира шоу-бизнеса пропали.

- Так ничего же не происходит!

— Ну да. Хотя, мне кажется, музыканты сейчас как раз и работают — сидят на студиях и записывают новые композиции. Так что я прогнозирую, что артисты выйдут из карантина с очень крутыми лирическими хитами.

— Думаете, лирическими?

— Именно! Просто сейчас такая ситуация, когда все настроены на какое-то философское мировосприятие. В общем, пока шоу-бизнеса у нас в стране нет, давайте его делать, что называется, на местах. Не собираясь в группы и на концерты. Я решил начать поднимать себе и окружающим настроение — знаю, как это сделать. Так и родилось «Караоке на диване».

— У вас же уже была программа с таким названием!

— Да, она вышла один раз в начале 2001 года. Это было как раз на волне безумной популярности телепроекта «Караоке на Майдане». Выпуск «Караоке на диване» вышел в новогодние праздники и имел большой успех. Помню, на ярком оранжевом диване в студии у нас тогда сидели и показывали свои вокальные таланты Богдан Бенюк, Руслана Писанка, Елена Витриченко. Игра состояла в том, что люди по телефону голосовали за того исполнителя, который им больше всего понравился. Было огромное количество звонков, и в итоге победила Руслана Писанка. А уже чуть позже среди тех, кто голосовал за победителя, в «Караоке на Майдане» мы разыграли приз — именно тот диван, на котором сидели наши гости. Победителем оказался зритель из Ивано-Франковской области, куда мы и отправили наш оранжевый диван.

— Значит, вы решили повторить историю?

— Да, просто теперь в режиме онлайн. Свои видео для участия надо присылать в Instagram. Есть лишь одно ограничение: исполнение не должно быть дольше минуты. Понятно, что здесь уже каких-то претензий к качеству звука и изображению быть не может. Я прекрасно понимаю, что за одну минуту достаточно сложно спеть яркий фрагмент, чтобы все его оценили, ведь, как правило, песня длится полторы-две минуты. В общем, конкурс у меня получился не самым тривиальным. Поэтому не думаю, что будет огромное количество заявок. Но все же несколько тысяч смогут найти себе неплохую забаву на время карантина.

— Как долго продлится конкурс?

— Пока я делаю эту историю до окончания карантина, но, если она пойдет, что называется, «в массы», то продолжу. Почему нет? По большому счету она ничего не стоит в производстве. Кстати, будет и приз для исполнителя, который соберет самое большое количество лайков, — плейер известного бренда. Я отдам его лично участнику в конце карантина или перешлю по почте.

— Уже появились заявки?

— По правде, я думал, что уже на следующий день после моего объявления конкурса начнут присылать заявки. Но ничего подобного! Это оказалось не таким легким заданием. Думаю, должно пройти немного времени, чтобы вокалисты «раскачались», и тогда начнется самое интересное.

— Чем вы занимаетесь на карантине?

— Для меня главные «сжигатели времени» — это книги и сериалы. Но мне кажется, что все существующие приличные сериалы я уже пересмотрел. Да и, по большому счету, книги для меня — более интересное и увлекательное занятие. Решил провести инвентаризацию своей библиотеки — у меня примерно полторы тысячи экземпляров. Всю сознательную жизнь считал, что книги — это главная ценность. Дети надо мной смеялись: у них сейчас вся нужная литература есть в гаджетах и ищется за минуты. Короче, наведу и я порядок. Мы живем за городом, поэтому в основном никуда не выходим. Пару раз съездили за покупками и в аптеку, соблюдая все правила. В хорошую погоду люблю гулять с собакой по лесу. Что касается каких-то мелких домашних дел, то я уже все их переделал. Хочу пройти онлайн-курсы по теме, связанной с экономикой.

— Многие занимаются кулинарией…

— Вот что-что, а готовить я не стал. Чтобы это произошло, должны настать, наверное, времена ядерной войны. Правда, теперь это, вероятно, никогда и не произойдет. Человечество поняло, какой страшной опасностью может грозить бактериологическое оружие.

Напомним, что в феврале Игорь Кондратюк высказался о Национальном отборе на «Евровидение 2020», назвав его фестивалем любителей современной музыки. Позже «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса.

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