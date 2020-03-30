День смеха 2020: веселые поздравления и открытки

Общество и люди

1 апреля во всем мире отмечают День смеха (День дурака). В этот день желают друзьям хорошего настроения и разыгрывают их.

«ФАКТЫ» собрали для вас веселые открытки и поздравления.

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

***

Добрых шуток вам по жизни,

Юмор — средство от тоски,

Пусть он счастье к вам приблизит.

Пусть же будут дни легки!

Вам в День смеха пожелаю

Позитив в душе хранить.

Пусть мечты вас окрыляют,

Чтоб огромный мир любить.

Улыбаться утром ранним,

Веселиться день-деньской,

Радость хлещет пусть фонтаном,

В сердце пусть живет покой.

От души всегда смеяться,

Хохотать, на зависть всем.

Так, чтоб по полу валяться,

Чтобы тьму спугнуть проблем!



***

Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником! желаем Вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!

***

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!



***

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб — улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

***

Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Давай смеяться, улыбаться,

Дарить добро, тепло и свет,

Чтоб этой жизнью наслаждаться

И без печалей жить сто лет!

Отметим, что в этот день именины у Софии. Поздравления для именинницы можно найти здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter