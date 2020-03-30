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День смеха 2020: веселые поздравления и открытки
1 апреля во всем мире отмечают День смеха (День дурака). В этот день желают друзьям хорошего настроения и разыгрывают их.
«ФАКТЫ» собрали для вас веселые открытки и поздравления.
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
***
Добрых шуток вам по жизни,
Юмор — средство от тоски,
Пусть он счастье к вам приблизит.
Пусть же будут дни легки!
Вам в День смеха пожелаю
Позитив в душе хранить.
Пусть мечты вас окрыляют,
Чтоб огромный мир любить.
Улыбаться утром ранним,
Веселиться день-деньской,
Радость хлещет пусть фонтаном,
В сердце пусть живет покой.
От души всегда смеяться,
Хохотать, на зависть всем.
Так, чтоб по полу валяться,
Чтобы тьму спугнуть проблем!
***
Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником! желаем Вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!
***
Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
***
В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
И над кем-то подшутить,
Чтоб народ развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Чтоб — улыбка до ушей,
Хоть завязочки пришей.
***
Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!
Давай смеяться, улыбаться,
Дарить добро, тепло и свет,
Чтоб этой жизнью наслаждаться
И без печалей жить сто лет!
Отметим, что в этот день именины у Софии. Поздравления для именинницы можно найти здесь.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.