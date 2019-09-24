День ангела Софии: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

30 сентября свой День ангела празднуют Софии. Именно в этот день церковь вспоминает их покровительницу — мученицу Софию Римскую и ее дочерей — Веру, Надежду и Любовь.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток, которые помогут вам поздравить знакомых Софий с именинами.



Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

Имя «мудрость» означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну, а главное, добра!



***

Милая София, от души поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, — будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются.



***

София — имя так звучит,

София — «мудрость» означает.

Удача в жизни пусть рулит,

Пускай достаток прибывает.

Пусть жизнь твоя будет светла,

Пусть будет много солнца в ней.

Желаем счастья, и добра,

И много-много ярких дней!



***

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая как солнышко,

Еще хочу добавить:

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

Ты будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой,

Фортун пусть сопровождает,

А горе и беда отстанет,

Хорошее преобладает,

И жизнь пусть не обманет!



***

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты — София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

Доверяй своим решениям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!

***

Желаю, чтобы неземное счастье заполнило твою душу, милая София! Пускай все мечты, цели и желания легко сбудутся! Пусть любовь близких и родных всегда дарит тебе силы, чтобы идти вперед и покорять мир! Начинай каждый день с улыбки, ведь удача любит тех, кто ей улыбается! Помни, Сонечка, что эта жизнь так удивительна и прекрасна! Цени каждый миг!

Отметим, что именины у Софий и 1 октября.

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