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День ангела Софии: красивые поздравления и открытки
30 сентября свой День ангела празднуют Софии. Именно в этот день церковь вспоминает их покровительницу — мученицу Софию Римскую и ее дочерей — Веру, Надежду и Любовь.
«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток, которые помогут вам поздравить знакомых Софий с именинами.
Имя редкое — София,
Но звучит оно легко.
И тебе оно подходит,
Без сомнения, хорошо.
Имя «мудрость» означает,
Твой характер отражает.
Ты задумчива, скромна,
Ну, а главное, добра!
***
Милая София, от души поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, — будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются.
***
София — имя так звучит,
София — «мудрость» означает.
Удача в жизни пусть рулит,
Пускай достаток прибывает.
Пусть жизнь твоя будет светла,
Пусть будет много солнца в ней.
Желаем счастья, и добра,
И много-много ярких дней!
***
София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая как солнышко,
Еще хочу добавить:
Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
Ты будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой,
Фортун пусть сопровождает,
А горе и беда отстанет,
Хорошее преобладает,
И жизнь пусть не обманет!
***
Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты — София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!
Ни случится, что в судьбе,
Доверяй своей душе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.
Доверяй своим решениям,
Пусть не будет в них сомнений,
Ты цени своих друзей,
Помни всех родных людей!
***
Желаю, чтобы неземное счастье заполнило твою душу, милая София! Пускай все мечты, цели и желания легко сбудутся! Пусть любовь близких и родных всегда дарит тебе силы, чтобы идти вперед и покорять мир! Начинай каждый день с улыбки, ведь удача любит тех, кто ей улыбается! Помни, Сонечка, что эта жизнь так удивительна и прекрасна! Цени каждый миг!
Отметим, что именины у Софий и 1 октября.
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