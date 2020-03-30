Очень вкусные пирожки и рогалики: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Карантин — период, когда у многих появилось свободного времени больше, чем прежде. И использовать его можно, к примеру, для приготовления выпечки — вкусной и ароматной. Правда, лакомиться вкусностями нужно в меру, ведь сладкое и мучное содержит немало калорий. А рецепты лучше использовать проверенные, чтобы не испортить продукты.

Замечательными рецептами пирожков и рогаликов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ольга Саидова. Ранее она рассказала о популярных в любое время года теплых салатах, которые могут полностью заменить обед и ужин.

— Пирожок с пылу с жару — что может быть вкуснее! — говорит Ольга Саидова. — Их любят все: и взрослые, и дети. Начинка может быть любой — например, картошка или капуста.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Пирожки с картошкой Ингредиенты для теста: сухие дрожжи — 8 г;

молоко — 150 мл;

масло — 50 г + 30 г;

яйцо — 1 шт;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 310 г. Ингредиенты для начинки: картофель — 3—4 шт.;

луковица — 1 шт.;

оливковое масло — 1—2 ст. л.;

соль, перец по вкусу. Приготовление: Почистить картофель и отварить в подсоленной воде до готовности. Воду слить. Мелко нарезанный лук обжарить на оливковом масле. Из картофеля сделать пюре и добавить поджаренный лук вместе с маслом. Посолить, поперчить по вкусу. Начинка для пирожков готова — оставляем остывать. В половине теплого молока развести дрожжи с сахаром и оставить подниматься 10 минут. Тесто можно замешивать в комбайне. Но если его нет, то, как обычно, — вручную. В миску положить яйцо, мягкое масло, настоявшиеся дрожжи с молоком, соль и оставшееся молоко. Замешать в комбайне на средней скорости с грубой насадкой, добавляя небольшими порциями муку. Мягкое тесто переложить на стол, слегка присыпанный слегка мукой, и накрыть салфеткой. Оставить на 2—3 часа. Раскатать тесто в тонкий пласт, смазать равномерно мягким маслом и свернуть пополам маслом внутрь. Немного раскатать, слегка примять скалкой. Нарезать квадратами. Руками сформировать полукруглую лепешку и положить в середину остывшую начинку. Хорошо скрепить края и сформировать пирожок. Выложить пирожки (швом вниз) на застеленный бумагой для выпечки противень, оставляя между ними расстояние не менее 4—5 см. Накрыть пирожки полотенцем и оставить на 35—40 минут. Затем смазать слегка взбитым яйцом и поставить выпекаться в заранее нагретую до 190 градусов духовку примерно на 20 минут. Противень с готовыми пирожками вынуть из духовки и накрыть на 5—7 минут полотенцем.

Пирожки с картошкой – настоящее объедение

— Можно сделать такие пирожки со сладкой начинкой?

- Разумеется. Это может быть яблочная начинка или ореховая.

Яблочная начинка готовится так: сливочное масло растопить на сковороде с коричневым сахаром и корицей, добавить очищенные и порезанные зеленые яблоки, перемешать и минут пять дать потомиться. Отставить с огня и дать остыть. На 1 кг яблок понадобится 30—40г сливочного масла, 4—5 ст. л. сахара, 1 ст. л. корицы.

— А как приготовить ореховую начинку?

— Ореховая начинка готовится таким образом. Понадобятся 200 г грецких молотых орехов, 2 белка, 3 ст. л. коричневого сахара, 2 ст. л. корицы. Перемолотые в миксере орехи смешать с сахаром и корицей. Белки взбить в крепкую пену. Аккуратно соединить орехи с корицей и сахаром с белками. Перемешать вручную. Получится густая кашица. Начинка готова.

— Как лучше разогреть такие пирожки?

— В микроволновке. Есть специальные крышки для разогревания пищи в микроволновке, они с дырочками, которые не дают продукту высушиваться при подогревании.

— А как посоветуете хранить пирожки?

— Такие пирожки лучше хранить в закрытой посуде в холодильнике не более двух дней. Если начинка мясная — один день. Еще посоветую приготовить рогалики с яблоком и творогом.

Рогалики с яблоком и творогом Ингредиенты для теста: сухие дрожжи — 1 ст.л.;

яйцо — 2 шт. (1 в тесто и 1 смазывать рогалики);

сливочное масло — 200 ;.

мука — 500 г;

сметана 15% жирности — 250 г;

соль, сахар — ½ ч. л. Ингредиенты для начинки: зеленые яблоки — 2 шт.;

творог — 250 г;

масло сливочное — 50 г;

сахар коричневый — 50 г;

ваниль (1пакетик, 8 г). Дрожжи развести в теплом молоке (в половине стакана), добавить сахар оставить подниматься. Добавить соль, мягкое сливочное масло, сметану, яйцо. Все замешать на кухонном комбайне с грубой насадкой или вручную. Всыпать частями просеянную муку, тесто выложить на стол, посыпанный мукой и, накрыв салфеткой, оставить подходить часа на два. Обмять тесто и еще оставить подходить на 40—60 минут. Снова обмять. Для начинки яблоки очистить от кожицы и нарезать небольшими кубиками. Сахар смешать с ванилином. Тесто раскатать в круг средней толщины и нарезать от центра к краю круга. На широкий край каждого получившегося сектора поместить начинку (пару кусочков яблока, половину чайной ложки творога, щепотку сахара и маленький кусочек сливочного масла). Закатать до острого края. Чтобы не вытекала начинка, рогалик нужно делать так: сначала, как кармашек, закрыть его края, а потом завернуть рогалик, наматывая тесто до острого края. Выложить рогалики на противень на расстоянии друг от друга. Оставить под полотенцем на 20 минут. Смазать взбитым яйцом. Выпекать в духовке, заранее разогретой 15−20 минут при 200 градусах.

Рогалики с творогом и яблоком – лакомство из лакомств

— Как хранить рогалики?

— Такие рогалики хранятся в холодильнике в течение 2—3 дней.

— Какая начинка может стать альтернативой яблочно-творожной?

— Рогалики также вкусны с ореховой, маковой, яблочной и шоколадной начинкой. Для шоколадной начинки проще использовать готовую нутеллу, а остальные начинки готовятся так же, как и для пирожков.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Искренне желаю всем здоровья! Берегите себя и своих близких.

Ранее известный кондитер Елена Зиберт в интервью «ФАКТАМ» рассказала, как приготовить домашнюю пиццу и ароматные сырные лепешки.

Фото из альбома Ольги Саидовой

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