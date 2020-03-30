Карантин в музее из-за коронавируса помог ворам украсть картину Ван Гога (фото)

Мир

В понедельник, 30 марта, руководство музея Сингера Ларена (на фото в заголовке) в Амстердаме сообщило о краже картины Ван Гога. Преступление было совершено накануне поздно вечером. Вор или воры, не мудрствуя лукаво, просто разбили стеклянную дверь на входе в музей.

Сработала сигнализация. Полиция достаточно быстро отреагировала на сигнал, но, когда патрульные прибыли на место, преступников и след простыл. Генеральный директор музея Эверт Ван Ос заявил журналистам, что он «взбешен, шокирован и опечален».

Стоимость украденной картины пока не называется. Речь идет об известном произведении Ван Гога «Сад приходского священника в Нюэнене весной», написанном в 1884 году. Размер этого маленького шедевра 25 на 57 сантиметров.

Похищенная картина Ван Гога

Картина принадлежит Гронингенскому музею в Нидерландах. Музей Сингера Ларена договорился о том, чтобы временно выставить ее у себя.

Местные газеты сообщают, что музей был на днях закрыт на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Преступники, очевидно, знали об этом, иначе не стали бы действовать так нагло и прямолинейно.

Это уже не первая кража в истории музея Сингера Ларена. В 2007 году из его сада, где выставлены скульптуры, похитили семь произведений искусства, в том числе бронзовый вариант «Мыслителя» Родена. Спустя несколько дней статую нашли, но она была повреждена — у «Мыслителя» не хватало одной ноги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о краже трех ценных картин из галереи в Оксфорде (Великобритания). Произведения живописи общей стоимостью несколько миллионов долларов пока не нашли.

Не слишком далеко продвинулось и расследование в Дрездене, где из знаменитого музея «Зеленый свод» были украдены старинные ювелирные изделия на сумму в миллиард евро.

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