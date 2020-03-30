- 19:37 Коронавирус «убил» первый футбольный клуб в Европе
- 19:09 Май наступил в марте: в выходные в Киеве установлены новые температурные рекорды
- 18:47 В Закарпатье полиция разыскала поджигателя знаменитой Долины нарциссов
- 18:28 Емец назвал имя виновника его отставки
- 18:25 В воздухе не циркулирует: медики рассказали о способах передачи COVID-19
- 18:23 Известная украинская телеведущая стала мамой
- 18:00 «Сауну заказывали?»: киевский Подол залило кипятком
- 17:59 Украинский воин погиб от пули снайпера на Донбассе
- 17:57 Карантин в музее из-за коронавируса помог ворам украсть картину Ван Гога
- 17:56 В Одессе планируют запретить проезд в частном автотранспорте больше двух человек одновременно
- 17:38 Доллар неожиданно упал: сколько будет стоить валюта 31 марта
- 17:21 Без целования икон — никак: в сети показали видео с богослужения на охваченной коронавирусом Буковине
Известная украинская телеведущая стала мамой
Известная телеведущая Анна Панова, отметившая с мужем годовщину свадьбы в Париже, стала мамой. В одном из частных киевских роддомов она родила дочку. Радостным событием ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» поделилась в сети. Анна опубликовала первое фото новорожденной. Показала ее крошечную ручку на фоне рук своей и мужа.
«Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!», — прокомментировала фото с новорожденной Панова.
Напомним, что 27 апреля 2018 Анна Панова вышла замуж за Александра Каменца. В путешествие молодожены отправились на Лазурный берег Франции. Своей романтичной историей Анна поделилась в интервью «ФАКТАМ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!