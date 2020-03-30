Известная украинская телеведущая стала мамой

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова, отметившая с мужем годовщину свадьбы в Париже, стала мамой. В одном из частных киевских роддомов она родила дочку. Радостным событием ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» поделилась в сети. Анна опубликовала первое фото новорожденной. Показала ее крошечную ручку на фоне рук своей и мужа.

«Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!», — прокомментировала фото с новорожденной Панова.

Напомним, что 27 апреля 2018 Анна Панова вышла замуж за Александра Каменца. В путешествие молодожены отправились на Лазурный берег Франции. Своей романтичной историей Анна поделилась в интервью «ФАКТАМ».

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