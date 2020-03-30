День смеха: открытки, поздравления, забавные смс

Общество и люди

В среду, 1 апреля, один из самых веселых праздников — День смеха (День дурака).

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

С Днем смеха, друзья, поздравляю.

Сегодня настрой хоть куда,

И вам от души я желаю

Быть с юмором в жизни всегда.

Нам в жизни дается так много:

Любить, и любимыми быть,

И счастья достигнуть простого.

Лишь с юмором нужно дружить.

Давайте забудем обиды,

Беду мы прогоним сейчас,

И наши угрюмые мины

Заменим улыбкой мы враз.

Давайте плясать и смеяться,

Водить хороводы, шутить,

Друг другу, весне улыбаться

И добрыми к ближнему быть.



***

В первый день апрельский

С Днем смеха поздравляю,

Пусть нам позитивом

Сердца он заряжает.

Желаю, чтобы смех

Был добрым и веселым,

Чтоб радовались мы

Шуткам и приколам.

Звенит пусть колокольчиком,

Гремит раскатом грома,

Сегодня дарим смех

Чужим мы и знакомым.

Задор, здоровье, радость

Пусть несет нам смех,

Тот, кто смеется, будет

Пусть счастливей всех.



***

Пожелаю я в День смеха

И улыбок, и успеха.

Смех пусть чаще раздается,

Сердце радостнее бьется.

Смех для нас всего полезней,

Он — лекарство от болезней,

Без него зачахнут люди,

Пусть веселья больше будет.



***

Мы с ума сойдем слегка,

Поваляем дурака,

Посмеемся тоже

И покорчим рожи.

И без этого — никак!

А кто против — сам дурак.

Знают все: в День смеха

Грусть-печаль — помеха!

***

Поздравляю с Днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!



Напомним, что в этот день именины отмечают Дарьи. Поздравления для них можно найти здесь.

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