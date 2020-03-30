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Общество и люди

День смеха: открытки, поздравления, забавные смс

23:51 31 марта 2020 57
День смеха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 1 апреля, один из самых веселых праздников — День смеха (День дурака).

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

День смеха

С Днем смеха, друзья, поздравляю.
Сегодня настрой хоть куда,
И вам от души я желаю
Быть с юмором в жизни всегда.

Нам в жизни дается так много:
Любить, и любимыми быть,
И счастья достигнуть простого.
Лишь с юмором нужно дружить.

Давайте забудем обиды,
Беду мы прогоним сейчас,
И наши угрюмые мины
Заменим улыбкой мы враз.

Давайте плясать и смеяться,
Водить хороводы, шутить,
Друг другу, весне улыбаться
И добрыми к ближнему быть.

День смеха
***
В первый день апрельский
С Днем смеха поздравляю,
Пусть нам позитивом
Сердца он заряжает.

Желаю, чтобы смех
Был добрым и веселым,
Чтоб радовались мы
Шуткам и приколам.

Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома,
Сегодня дарим смех
Чужим мы и знакомым.

Задор, здоровье, радость
Пусть несет нам смех,
Тот, кто смеется, будет
Пусть счастливей всех.

День смеха
***
Пожелаю я в День смеха
И улыбок, и успеха.
Смех пусть чаще раздается,
Сердце радостнее бьется.

Смех для нас всего полезней,
Он — лекарство от болезней,
Без него зачахнут люди,
Пусть веселья больше будет.

День смеха
***
Мы с ума сойдем слегка,
Поваляем дурака,
Посмеемся тоже
И покорчим рожи.

И без этого — никак!
А кто против — сам дурак.
Знают все: в День смеха
Грусть-печаль — помеха!

День смеха

***
Поздравляю с Днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!

День смеха
Напомним, что в этот день именины отмечают Дарьи. Поздравления для них можно найти здесь.

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