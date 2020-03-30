27.98 / 28.56 30.51 / 31.42
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве во время карантина заработала горячая линия для женщин, которым нужна психологическая поддержка

19:57 30 марта 2020 131
Женщина
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Во время карантина, когда семья постоянно проводит время в замкнутом пространстве, могут возникнуть разные ситуации. По словам заместителя городского головы Марины Хонды, чтобы предупредить семейные конфликты, напряжение, нарастающее в семейных отношениях (что нередко перерастает и в домашнее насилие), в городском центре по работе с женщинами позаботились об оказании психологической поддержки тем, кто ее потребует.

Во время противоэпидемических мероприятий психологи будут работать с теми, кто обратится за советом или реальной помощью.

На период карантина установлено дополнительное дежурство специалистов, и «Телефон доверия» подключен с 9:00 до 00:00. Служба откликается на обращения по номерам: 044 272 15 00 — с мобильного и 15 00 — со стационарного.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что специалисты Учебно-практического центра психологических инноваций Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины инициировали Открытый проект психологической поддержки и помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19 «ОНЛАЙН-КОЛО».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

вирусологи

Коронавирус в ОРДЛО: на оккупированные территории срочно перебросили военных вирусологов из России

банк

"ПриватБанк" не вернут: Рада приняла "антиколомойский" закон

Игорь Кондратюк

«Знаю, чем поднять всем настроение»: Игорь Кондратюк сделал неожиданное заявление

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер