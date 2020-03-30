Общество и люди

В Киеве во время карантина заработала горячая линия для женщин, которым нужна психологическая поддержка

Во время карантина, когда семья постоянно проводит время в замкнутом пространстве, могут возникнуть разные ситуации. По словам заместителя городского головы Марины Хонды, чтобы предупредить семейные конфликты, напряжение, нарастающее в семейных отношениях (что нередко перерастает и в домашнее насилие), в городском центре по работе с женщинами позаботились об оказании психологической поддержки тем, кто ее потребует.

Во время противоэпидемических мероприятий психологи будут работать с теми, кто обратится за советом или реальной помощью.

На период карантина установлено дополнительное дежурство специалистов, и «Телефон доверия» подключен с 9:00 до 00:00. Служба откликается на обращения по номерам: 044 272 15 00 — с мобильного и 15 00 — со стационарного.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что специалисты Учебно-практического центра психологических инноваций Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины инициировали Открытый проект психологической поддержки и помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19 «ОНЛАЙН-КОЛО».

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