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Центральный парк в Нью-Йорке превращают в огромный госпиталь для зараженных коронавирусом

23:08 30 марта 2020 467
Палатки для зараженных в Нью-Йорке
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

По состоянию на вечер 30 марта число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось еще на 51 тысячу человек. За все время пандемии COVID-19 выявили у 774 тысяч 422 человек в 199 странах. Скончались 37 тысяч 78 зараженных. Уровень смертности составляет 18%. В больницах и в самоизоляции находятся 572 тысячи 812 пациентов. У 29 тысяч 466 из них состояние оценивается как очень тяжелое или критическое. Выздоровели или выписаны домой в связи с улучшением состояния 164 тысячи 532 человека.

«ФАКТЫ» подготовили очередной ежедневный обзор основных событий в мире, связанных с пандемией. Предыдущий обзор по странам был опубликован вечером 29 марта.

ИТАЛИЯ

Италия стала второй страной в мире, где количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч. За последние сутки здесь выявили 4 050 новых носителей COVID-19. Общее число инфицированных в Италии составляет теперь 101 тысяча 739 человек. И снова итальянцы лидируют по числу умерших как за сутки, так и за все время пандемии. В стране скончался от коронавируса уже 11 тысяч 591 зараженный. 30 марта добавилось 812 новых смертей.

Строгий карантин, введенный в большинстве крупных городов Европы, привел к тому, что в мегаполисах существенно снизился уровень загрязнения воздуха. Доказательством тому стали спутниковые снимки, опубликованные 30 марта. В период с 5 по 25 марта в Милане, Брюсселе, Париже, Мадриде содержание в воздухе диоксида азота по сравнению с тем же периодом в 2019 году уменьшилось на 50−55%.

В Италии начали измерять температуру у всех, кто въезжает в страну. Приезжим также выдают маски.

США

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить действие правил, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 30 апреля. Глава государства считает, что пик пандемии в Соединенных Штатах наступит через две недели. При этом Трамп назвал «хорошим сценарием» тот, при котором в стране от COVID-19 умрут не более 200 тысяч человек.

В США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения в мире — 155 тысяч 969. За последние сутки выявлены еще 12 тысяч 487 инфицированных. Скончались за тот же период 270 человек. Общее число умерших составляет уже 2 854 человека.

Шокирующие снимки и видео опубликовали 30 марта американские СМИ. В Нью-Йорке во многих районах, включая Манхэттен, стоят рефрижераторы, в которые медицинские работники сносят трупы умерших. Их вывозят на тележках. Тела спрятаны в специальные мешки.

В Центральном парке установлены большие палатки. Здесь будут размещать инфицированных.

В бухту Нью-Йорка 30 марта зашел плавучий военный госпиталь Comfort. Он сможет принять на борт тысячу зараженных коронавирусом.

ИСПАНИЯ

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 30 марта Испания вышла на третье место в мире по числу инфицированных, обойдя Китай. Испанская статистика пугает — 5 085 новых случаев за сутки, 85 тысяч 195 инфицированных с начала пандемии, 7 340 умерших (второе место в мире после Италии), 537 новых смертей за день.

Наиболее пораженными районами Испании остаются Каталония, Страна Басков и Мадрид. 30 марта стало известно, что коронавирусом заразился директор Центра координации мер по борьбе с пандемией, доктор Фернандо Симон.

На популярном во всем мире курортном острове Тенерифе полиция расследует дело, которое потрясло Испанию. В своей квартире была найдена мертвой 82-летняя женщина. Ее 86-летний супруг лежал в луже крови на кровати без сознания. У него был перерезаны вены. Мужчину отвезли в больницу. Врачи борются за его жизнь.

Соседи рассказали, что старик последние годы тяжело болел и полностью зависел от жены. Она ухаживала за ним. По всей видимости, ежедневные новости о коронавирусе довели пожилую пару до нервного срыва. Полиция считает, что супруги решили уйти из жизни. Жена перерезала мужу вены, а затем попыталась сделать тоже самое и себе, но потеряла сознание и при падении ударилась головой. Травма оказалась смертельной.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британские власти сообщают о 180 новых смертях, причиной которых является коронавирус, за последние сутки. Всего в стране пандемия унесла уже 1 408 человеческих жизней. Общее число инфицированных составляет на вечер 30 марта 22 тысячи 140 человек. За день добавилось 2 619 новых случаев.

Премьер-министр Борис Джонсон, у которого тест на коронавирус оказался положительным, обратился к соотечественникам с письмом, в котором предупредил, что правительство будет вынуждено ужесточить меры, введенные с целью борьбы с пандемией.

Лондон последовал примеру Нью-Йорка. В британской столице тоже начали использовать рефрижераторы. А военные спешно заканчивают развертывание полевого госпиталя на 4 000 коек для инфицированных.

Тем временем принц Чарльз сдал новый тест, на коронавирус, и результат оказался отрицательным. Наследнику британской короны разрешили выйти из самоизоляции. А вот его супруга Камилла пока остается на карантине, хотя ее первый тест был отрицательным. Врачи не хотят рисковать, поскольку в ее случае инкубационный период еще не закончился.

Британские СМИ обращают внимание на очень серьезную проблему, с которой столкнулась национальная система здравоохранения (NHS). Каждый четвертый медик в стране либо инфицирован коронавирусом, либо находится в самоизоляции, поскольку контактировал с зараженными. В больницах просто не хватает рук.

ГЕРМАНИЯ

В ФРГ выявлено уже 63 тысячи 929 инфицированных. За последние сутки добавилось 1 494 новых случая. За все время пандемии в стране от COVID-19 умерли 560 человек. Система здравоохранения Германии пока держит удар.

Однако резко возросшая потребность в защитной одежде и масках привела к взрыву цен на них. Цена защитных масок типа FFP2 всего за несколько дней выросла на 3 000%! Если еще в середине марта такая маска в закупке стоила 0,45 евро за штуку, то теперь ее прода ют за 13,52 евро. Об этом журналистам заявил Олаф Берзе, руководитель торгового объединения Clinicpartner, которое осуществляет закупки для больниц и домов престарелых.

«На рынке царит хаос. Это дикий запад. Каждый пытается нажиться и воспользоваться бедственной ситуацией», — подчеркнул Берзе. пожаловался, что сертификаты на продукцию нередко подделываются, а фильтры непригодны к эксплуатации, что грозит как пациентам, так и медперсоналу.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с собственником самой большой в Украине сети магазинов «Медтехника» Алексеем Давиденко, который рассказа о похожих проблемах в нашей стране.

РОССИЯ

В Российской Федерации по состоянию на вечер 30 марта выявлено 1 836 инфицированных. За последние сутки добавилось 302 новых случая заражения коронавирусом. Подтверждена смерть девяти человек.

Сразу 14 регионов России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим обязательной самоизоляции. Теперь строгие меры действуют в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Адыгее, Марии-Эл, Татарстане и Якутии. В общей сложности режим самоизоляции введен в 17 регионах России. Причем Вологодская область самоизолировалась полностью. Во всяком случае, так назвал принятые меры местный губернатор Олег Кувшинников.

Это не помешало Министерству обороны РФ объявить о проведении весеннего призыва в армию в ранее утвержденные сроки — с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

А вот всероссийскую перепись населения переносят на второе полугодие, правда, пока только в труднодоступных районах. Ранее перепись собирались начать с 1 апреля на Чукотке, а оттуда двигаться к европейской части страны. Основной этап планировали провести в октябре.

Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках. Он отметил, что покупателям надо соблюдать дистанцию в полтора-два метра и не допускать плотных очередей и скопления граждан. При этом президент потребовал исключить любые спекуляции с продуктами, не допустить повышения цен и искусственного ограничения товаропотока.

30 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и текущее состояние рынка нефти. Они рассказали друг другу о мерах по сдерживанию инфекции, заявила пресс-служба Кремля. Кстати, цены на нефть 30 марта упали до 20 долларов за баррель. Такого не было с 2002 года.

Еще несколько коротких новостей.

В Латвии штраф за несоблюдение ограничений, связанных с чрезвычайным положением, планируется поднять до 1000 евро и даже больше.

Власти Австрии ужесточают меры. Начиная с 1 апреля во всех супермаркетах покупателям при входе будут раздавать защитные маски. Ношение масок в торговых залах станет обязательным.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Олимпиада, перенесенная из-за коронавируса, будет проходить до 8 августа. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

В связи с переносом Олимпиады чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 2022 году. Ожидалось, что он состоится в городе Юджин в американском штате Орегон в августе 2021 года.

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о самоизоляции, поскольку вирус выявлен у одной из его советниц. Нетаньяху пройдет тест на коронавирус 31 марта.

Чехия продлила до 11 апреля действие ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

В Украине 30 марта число инфицированных увеличилось до 548 человек. «ФАКТЫ» публикуют подробную статистику случаев заражения коронавирусом в нашей стране по областям.

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