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«Мисс Турция» родила чемпиону мира по футболу дочь (фото)
Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии, 31-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Езил сообщил о рождении дочери. Мать первого ребенка футболиста — модель, «Мисс Турция-2014» Амине Гюльше, с которой игрок узаконил отношения летом прошлого года.
«Спасибо Богу за то, что наша дочь Эда родилась здоровой», — написал Месут Езил.
Отметим, что Месут и Амине известны своей благотворительностью. Они уже несколько лет оплачивают операции детям по всему миру.
«Месут, не забывай, что в этом мире ты гость — как и все мы. Бог наградил тебя талантом, но сделал это не просто, чтобы позаботиться о тебе. Если ты не делишься богатством с нуждающимися, ты не мой сын», — это фрагмент послания, которое написала мама Месута Езила после его перехода в «Арсенал» и которое висит у игрока на стене на кухне.
Кстати, совсем недавно болельщик «Арсенала» Джек Робинсон обратился к Езилу с необычной просьбой. «Жена ждет в июле ребенка. Она сказала, что если я добьюсь от тебя ответа на это сообщение, то смогу назвать ребенка Езилом. Не подведи меня», — написал фанат в Twitter.
Ответ от футболиста пришел спустя четыре дня: «Договорились, приятель. Я не подведу тебя. Теперь твоя очередь. Я хочу увидеть свидетельство о рождении вашего ребенка в июле».
Болельщик очень обрадовался, и поблагодарил кумира за ответ. Теперь уже Джек пообещал, что не подведет. Так что ждем летом рождения еще одного Езила — Езила Робинсона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что на Езила и его одноклубника Колашаница напали в Лондоне с ножами.
Фото Instagram
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