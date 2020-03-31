«Мисс Турция» родила чемпиону мира по футболу дочь (фото)

Спорт



Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии, 31-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Езил сообщил о рождении дочери. Мать первого ребенка футболиста — модель, «Мисс Турция-2014» Амине Гюльше, с которой игрок узаконил отношения летом прошлого года.

«Спасибо Богу за то, что наша дочь Эда родилась здоровой», — написал Месут Езил.

Отметим, что Месут и Амине известны своей благотворительностью. Они уже несколько лет оплачивают операции детям по всему миру.

«Месут, не забывай, что в этом мире ты гость — как и все мы. Бог наградил тебя талантом, но сделал это не просто, чтобы позаботиться о тебе. Если ты не делишься богатством с нуждающимися, ты не мой сын», — это фрагмент послания, которое написала мама Месута Езила после его перехода в «Арсенал» и которое висит у игрока на стене на кухне.

Кстати, совсем недавно болельщик «Арсенала» Джек Робинсон обратился к Езилу с необычной просьбой. «Жена ждет в июле ребенка. Она сказала, что если я добьюсь от тебя ответа на это сообщение, то смогу назвать ребенка Езилом. Не подведи меня», — написал фанат в Twitter.

Ответ от футболиста пришел спустя четыре дня: «Договорились, приятель. Я не подведу тебя. Теперь твоя очередь. Я хочу увидеть свидетельство о рождении вашего ребенка в июле».

Болельщик очень обрадовался, и поблагодарил кумира за ответ. Теперь уже Джек пообещал, что не подведет. Так что ждем летом рождения еще одного Езила — Езила Робинсона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что на Езила и его одноклубника Колашаница напали в Лондоне с ножами.

Фото Instagram

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