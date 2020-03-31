Знаменитый капитан «Реала» показал, как отпраздновал день рождения на карантине (фото, видео)

Спорт

Легендарный рекордсмен сборной Испании по числу сыгранных матчей (170 поединков, 21 мяч), защитник «Реала» Серхио Рамос, которому 30 марта исполнилось 34 года, показал, как отпраздновал день рождения на карантине.

Капитан Королевского клуба поделился в своем Twitter праздничными фото и видео с супругой и детьми — 5-летним Рубио, 3-летним Марко и Алехандро, которому 25 марта исполнилось два годика.

«Спасибо всем за поздравления с днем рождения и любовь в эти тяжелые времена. Спасибо моей семье и друзьям, которые отправили маленький кусочек себя в этих воздушных шарах, спасибо за торт и свечи, которых уже 34. Я люблю вас!» — написал Серхио Рамос, женившийся в прошлом году на матери своих детей — модели, актрисе и телеведущей Пилар Рубио, которая старше футболиста на восемь лет.

Кстати, в детстве Серхио Рамос любил корриду и мечтал стать тореадором. Футбол в его жизни появился лишь в 14 лет. А в 15 лет Рамоса бросила девушка из-за того, что Серхио был слишком привязан к родителям и всегда возвращался домой не позже 21 часа.

Будущая звезда Королевского клуба

Капитан «Реала» — очень религиозный человек. Каждый матч, выходя на поле, он касается правой рукой газона, крестится и смотрит в небо.

У многих футболистов нет высшего образование, но у Серхио до 28 лет не было даже среднего! Только в ноябре 2014-го Рамос сдал последние экзамены и наконец закончил школу, которую бросил в 2004 году.

В составе национальной команды знаменитый футболист по прозвищу «Цыган» (так его прозвали за страсть к фламенко) завоевал «золото» чемпионата мира (2010 год) и дважды — чемпионата Европы (2008-й и 2012-й). А в футболке «Реала» Серхио Рамос по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Также он становился обладателем Кубка Испании (дважды), Суперкубка страны (четыре раза), Суперкубка УЕФА (трижды) и победителем клубного чемпионата мира (четыре раза).

К слову, знаменитый футболист с зарплатой 12 млн евро в год пока не может найти общий язык с боссами «Реала» по срокам нового контракта с клубом. По информации испанских СМИ, Серхио Рамос планирует продлить соглашение на два года, в то время как мадридский гранд готов предложить ветерану лишь однолетний контракт. Отмечается, что клуб пока заморозил переговоры по поводу обновления условий из-за коронавируса.

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