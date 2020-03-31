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Марс в знаке Водолея: что это означает и чем опасно
31 марта 2020 года транзитный Марс входит в знак Водолея, в котором пробудет полтора месяца — до середины мая 2020 года. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее она сообщила, что новолуние в Овне, которое наступило 24 марта 2020 года, сулит начало благоприятных перемен.
— Если говорить о ключевых тенденциях пребывания транзитного Марса в знаке Водолея, то прежде всего это стремление к независимости во всех жизненных сферах, — говорит Валентина. — Не стоит даже пытаться ограничивать свободу других людей и заставлять их поступать против воли, все равно из такой затеи ничего не выйдет. Они сделают по-своему из упрямства и чувства противоречия, которые в это время разыграются не на шутку. Мы просто не будем мириться с какими-либо ограничениями, причем совершенно неважно, имеют они под собой основание или нет, поэтому можем бежать из-под чужого контроля даже в ущерб себе и своему здоровью. Сам факт запрета будет вызывать непреодолимое желание его нарушить. Борьба за свободу — как на личностном, так и на глобальном уровне — станет основной задачей для всех нас на ближайшие полтора месяца.
Еще одна важная тенденция этого времени — работа в коллективе. Несмотря на всю свою независимость, Водолей — знак, представители которого любят друзей и единомышленников. Они знают, что наибольшей результативности можно добиться в коллективе, поэтому чаще всего действуют по принципу «один в поле не воин», то есть окружают себя командой сотрудников и коллег. Причем умеют подбирать людей, которые принесут им максимальную пользу в том или ином деле. Так что под влиянием энергий Водолея можно приниматься за коллективную работу.
— Но как это можно сделать во время карантина?
— Работать в коллективе не значит собираться вместе. Тут самое главное — воодушевить тех, кто будет с вами работать, своей идеей и контролировать процесс, а для этого офис не нужен.
Не последнюю роль в нашей жизни в это время будет играть изобретательность — точнее, наша к ней склонность. Причем касается она не только тех, кто придумывает новые приборы или пытается усовершенствовать уже существующие. Изобретательность может коснуться любого дела — например, психологии или журналистики: почему бы психологу не придумать новую методику общения с клиентами и излечения их от фобий, а журналисту не найти неожиданный подход к тесту, совместив жанры. Столкнувшись с новым профессиональным или жизненным вызовом, нужно будет сделать не так уж много, вполне достаточно просто посмотреть на сложившуюся ситуацию под новым углом зрения. Постарайтесь внести изменения даже в самые рутинные и монотонные дела — в это благоприятное время маленькие и незначительные перемены могут привести к серьезным положительным результатам.
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— На что еще важно обратить внимание в этот момент?
— В начале апреля Марс в Водолее будет формировать напряженный аспект к Урану в знаке Тельца, что сделает возможным техногенные аварии разного масштаба. Любое противопоставление Марса и Урана приводит к конфликтам и повышенной аварийности. Здесь же Марс, зашедший в знак Водолея в компании с Сатурном, создаст очень неоднозначную и непредсказуемую ситуацию, слишком уж разные у этих планет цели. Сатурн ограничивает и упорядочивает все, что попадется ему под руку, а Марс — требует свободы действий, разрушает и воюет со всем и вся. Единственное, в чем солидарны эти две, казалось бы, совершенно несоединимые планеты, в уничтожении того, что кажется им ненужным или опасным.
Поскольку Водолей имеет отношение к коллективным действиям, то, если мыслить логически, речь может идти и о таких переменах в нашей жизни, как экономический кризис и смена власти. Но в том-то и дело, что в этом случае о логике речь не идет — события могут развиваться по самому неожиданному сценарию. Так, смена власти может произойти не вследствие внутренних процессов, как это бывает чаще всего, а в результате внешних обстоятельств, которые еще вчера сложно было бы предположить. Сложившаяся ситуация может показаться случайной, но, как мы знаем, любая случайность — всего лишь частный случай закономерности, поэтому все происходит по плану. Он может стать причиной нестабильности в общественных отношениях. Вероятны массовые беспорядки, к которым можно отнести демонстрации, бунты и народные волнения вплоть до революций.
— Сложно себе это представить, когда практически весь мир на карантине…
— Но влияние планет на наше поведение невозможно «заморозить». В это время у людей может появиться желание все изменить: переписать уже составленные планы, включив в них новые — порой противоположные — пункты, придумать новые планы и стратегии, бросить одну работу и найти другую, развестись и снова жениться или выйти замуж. Но прежде чем делать решительные шаги в этой области, стоит подумать, насколько серьезна побуждающая вас к ним причина — возможно, реальной необходимости в этом нет.
Велика вероятность и того, что старые отложенные в долгий ящик дела, на которые вы уже успели махнуть рукой, получат новую жизнь, а у их инициаторов как будто бы откроется второе дыхание — они снова почувствуют к ним большой интерес.
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