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Спорт

Две медсестры покончили с собой, — футболист сборной Украины из Италии призвал не шутить с коронавирусом (фото)

12:27 31 марта 2020 201
Руслан Малиновский
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из лидеров сборной Украины по футболу, полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, находящийся на карантине в Бергамо с супругой Роксаной и маленькой дочерью Оливией, которая родилась в ноябре прошлого года, рассказал об обстановке в Италии на фоне пандемии коронавируса.

«Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете, — правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус — это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», — заявил Руслан Малиновский во время прямого эфира в Instagram.

Руслан Малиновский с дочерью Оливией

Напомним, что в Италии, ставшей главным очагом распространения коронавируса в Европе, по состоянию на утро 31 марта COVID-19 заболели 101 739 человек, из которых 11 591 умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров заболел коронавирусом.

Фото ФК «Аталанта», Instagram

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