Шоу-бизнес

В четвертом выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» главный герой Макс Михайлюк вместе с участницами отправился в солнечный Таиланд. На первое индивидуальное свидание Холостяк пригласил самую скромную девушку проекта, по версии остальных холостячек. Это 23-летняя Кристина из Угледара. Но свидание с ней стало одним из самых душевных и в то же время страстных — оно закончилось долгим поцелуем в бассейне! В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Кристина рассказала, как попала на проект, почему не любит украшения и что означает татуировка у нее на руке.

— Для меня проект «Холостяк» начался еще до того момента, когда я нажала кнопку «заполнить анкету», — рассказала Кристина. — В начале мая прошлого года я устроилась работать детским аниматором в Греции. Мой контракт был оформлен на полгода, но из-за определенных условий, которые меня не устраивали, и после тщетных попыток найти компромисс с руководством мне пришлось досрочно завершить свою работу и улететь домой на месяц раньше. По возвращении я была расстроена исходом дела, так как мне по-настоящему нравилось проводить время с детками. Я даже начала сомневаться в правильности своего выбора, когда однажды вечером случайно наткнулась на сайт СТБ и увидела, что проходит кастинг в проект «Холостяк-10».

— Вы следили до этого за реалити?

— Смотрела несколько прошлых сезонов, и мне нравилось наблюдать, как зарождаются чувства. Я давно не влюблялась и порой мне казалось, что даже разучилась это делать (смеется. — Авт.). Но все-таки решила попробовать. Эта авантюра привела к тому, что я оказалась одной из последних участниц, которых взяли в реалити. Оглядываясь назад, я осознаю, что если бы приняла решение остаться в Греции, мы бы с Максом так и не познакомились! Разве это не судьба? Все дороги ведут нас туда, где мы должны быть.

— Каким было ваше первое впечатление от Холостяка?

— Я сразу обратила внимание на его взгляд и улыбку. Когда увидела, как он улыбается, мне моментально стало спокойно, хотя еще минуту назад я сидела в лимузине с дрожащими руками. Даже во время первого короткого разговора невозможно было не почувствовать его энергетику. Макс показался мне очень уверенным мужчиной, с мудрым взглядом и красивой улыбкой. Хотелось узнать его получше.

— На первое индивидуальное свидание в Таиланде Макс пригласит именно вас!

— Для меня это было шоком. Серьезно! Я не сразу увидела приглашение, но, когда заметила его, первое, о чем подумала, что Макс просто приветствует нас с прилетом в Таиланд. А получилось еще лучше! Я долго ходила с пригласительным и не могла в это поверить (смеется. — Авт.).

Потом все было как в сказке. Холостяк привез меня на ювелирную фабрику и предложил вместе выбрать украшение. Я все пыталась выстроить логическую цепочку: я и ювелирная фабрика — где связь (смеется. — Авт.)? Дело в том, что я равнодушна к украшениям. Меня восхитило то, что это была не просто покупка ювелирного изделия, а настоящая экскурсия по ювелирной фабрике. Мы видели, как добывают драгоценные камни, как их обрабатывают. На самом деле, это кропотливый труд!

— Вы были откровенны с Максом, рассказывая о своей семье.

— На самом деле у меня классная семья. Я восхищаюсь нашими отношениями с мамой. Именно о таких отношениях со своими детьми я мечтаю. У нас нет таких тем, которые мы бы не могли с ней обсудить. Точно знаю, что она всегда меня поймет и поддержит. В детстве я была упрямым ребенком. Например, в четыре годика меня тетя отругала за шалость, после чего я с ней неделю не разговаривала. В тот момент со мной было сложно найти общий язык. Даже сладостями задобрить не удавалось! А мама с бабушкой меня часто баловали в детстве. Сложно вспомнить случай, когда на нас с сестренкой кричали. С нами общались, как со взрослыми. Я очень благодарна семье за мое воспитание.

— У вас на руке татуировка — ohana…

— Это слово означает «семья». После смерти бабушки я многое переосмыслила. Мне кажется, что в полной мере я не ценила то, что у меня было: наши с бабушкой песни, борщ по ее секретному рецепту, совместные фотографии. Мне хотелось, чтобы я не забывала о настоящих ценностях жизни.

— Ваше свидание с Максом называют одним из самых романтичных. В его финале вы предложили Максу искупаться в бассейне — по-моему, для него это было неожиданностью!

— Это решение было и для меня абсолютно спонтанным! И я рада, что Макс меня поддержал. Вечер получился настолько идеальным, что мне просто не хотелось его заканчивать. Да, к тому моменту роза уже была у меня, но прощаться совсем не хотелось. Я мечтала остановить время. И так происходит всегда, когда я вижу Макса. Я чувствовала, что наше свидание набирает обороты. Скорость была просто крейзи (смеется. — Авт.). И, конечно, уж без поцелуя там никак! Мы хотели этого, и я рада, что так и произошло.

— Но вы не признались в этом остальным участницам.

— Мне не хотелось говорить про поцелуй девочкам, потому что мы не подруги вряд ли кто-то за меня искренне порадовался. Для меня поцелуй — это не трофей. Это наш особенный, личный момент, который касается только меня и Макса.

— Некоторые девочки считают вас слишком скромной.

— Я думаю, что веду себя естественно. Во мне есть нотка интроверта. Я наблюдаю, присматриваюсь, а потом принимаю решение — открываться человеку или нет. То, как я проявляю себя в проекте, для меня нормально. Девочки поспешили повесить друг на друга ярлыки. Я же отталкиваюсь от внутренних ощущений и не буду создавать себе дискомфорт для того, чтобы переубедить их в обратном. Нахожу в этом свою прелесть. Приятно быть никем не понятой, но одним единственным мужчиной изученной, спасенной, спрятанной. Макс меня чувствует — и это главное.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что первой девушкой, с которой на проекте поцеловался Макс Михайлюк, стала 23-летняя Даша — гимнастка из Кривого Рога. Откровенные признания Даши читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» .

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