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Погибли, спасая животных: стали известны подробности трагедии под Одессой (фото)
Двое молодых людей, погибших утром 31 марта под оползнем в Беляевском районе Одесской области, пытались спасти собаку, провалившуюся в лисью нору.
Как рассказала волонтер Мария Сабурова, парни гуляли за городом со своей собакой, и вдруг она сорвалась и погнала кого-то, они — за ней. Оказалось, собака гнала лису.
«Мама-лиса запрыгнула в нору (в верхний вход), и собака за ней. Ребята долго звали, кричали, начали копать и услышали малышей-лисят. Они находились во втором (нижнем) входе. Мама-лиса увела собаку от них, ребята поняли, что, если оставить их там, детеныши погибнут, так как прошло уже очень много времени и лисята голодные и замерзшие. Парни смогли откопать всех! Но один лисенок уже был очень холодный и не двигался. Этот кроха был намного меньше остальных, и такая разлука с мамой стала для него тяжелой. Всех малышей ребята ночью привезли к нам и поехали дальше продолжать раскопки и поиск лисы-мамы и собаки», — написала волонтер в соцсети.
Как отмечают специалисты, парни, проводившие раскопки, были достаточно опытными и не могли не осознавать степень опасности. Об этом свидетельствуют, в частности, фотоснимки, которые они выложили в сети. Видно, что туннель укрепили деревянными балками и аркой. Однако обвала, увы, избежать не удалось. Молодые люди погибли…
В полиции, куда сообщение об обвале поступило около пяти утра, сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об оползне на пляже под Одессой, люди спаслись чудом.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..